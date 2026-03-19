В среду днём в Риге, в Иманте, соседи заметили, что в одной из квартир дома произошло что-то неладное.

Пока хозяина жилища не было дома, в одной из комнат загорелись бытовые вещи. Быстрая реакция соседей спасла как квартиру, так и деревянный дом от серьёзных повреждений, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Когда вечером зажигаются свечи, кажется, что в квартире светят прожекторы — так освещение в жилище мужчины, где произошёл пожар, описывает сосед. Дым в подъезде заметили другие жильцы и незамедлительно вызвали спасателей.

«У нас есть такой сосед… Какой-то художник — не художник… У него в квартире постоянно горят свечи. Днём и ночью. И вот что выбросили из его квартиры — всё это у него валялось на полу», — говорит сосед владельца сгоревшей квартиры.

Сосед показывает выбитое окно квартиры, которое он заметил в среду утром. Это, конечно, привлекло внимание жильцов. Спустя несколько часов во дворе уже работали спасатели. Теперь в квартире отсутствует несколько оконных стёкол.

На вопрос, был ли хозяин квартиры дома в тот момент, сосед отвечает отрицательно.

«У него квартира 100 квадратных метров. Там постоянно происходят какие-то вечеринки… Ходят там с утра… Окно у них было разбито. Видимо, двери были закрыты, и они лезли внутрь через окно… Не знаю. Он такой трудно контактируемый человек. (DP: Молодой или старый?) Не молодой. (DP: Средних лет?) Такой богемный, художник».

В результате пожара выгорела одна из комнат квартиры площадью пять квадратных метров. Было ли причиной оставленное без присмотра горящее свечное пламя, ещё предстоит выяснить. Известно лишь, что возгорание не произошло из-за короткого замыкания или системы отопления.