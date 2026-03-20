Дубайские власти грозят штрафом до 810 000 долларов за фото военных действий 0 291

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фотограф, сделавший этот снимок, рисковал свободой.

Фотограф, сделавший этот снимок, рисковал свободой.

Последствия могут грозить даже находящимся за пределами страны авторам контента в интернете.

Правозащитная группа Detained in Dubai заявила, что власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) продолжают задерживать людей за публикацию и даже частную пересылку фотографий последствий воздушных ударов Ирана. Жительница Дубая подтвердила RTVI.US, что такие фото опасно снимать как минимум тем, кто трудоустроен в стране.

Ранее CBS News сообщал со ссылкой на организацию, что как минимум 21 человек оказался привлечен к ответственности за нарушение эмиратских законов о кибербезопасности. Причиной стала съемка разрушений и других последствий боевых действий. ОАЭ ранее пострадали из-за ответных ударов Ирана на начавшиеся военные операции США и Израиля.

Формально власти ОАЭ объясняют строгость закона опасностью распространения информации, мешающей общественному порядку и безопасности страны. Под арест, по данным Detained in Dubai, попали как постоянно проживающие иностранцы, работавшие в стране, так и находившиеся там временно люди. BBC, в частности, сообщал о задержании дубайской полицией 60-летнего британского туриста, заснявшего летящую иранскую ракету.

Как рассказала RTVI.US жительница Дубая на условиях анонимности, фотографии таких событий действительно лучше не делать. Для тех, кто работает в ОАЭ, это может грозить как минимум увольнением.

«Нам запрещают делать фото — иначе могут уволить с работы», — отметила девушка.

В понедельник Detained in Dubai передала, что под арест якобы попали еще трое жителей элитного района Дубай-Крик-Харбор, в чей дом прилетел иранский дрон. Фотографии последствий удара они отправляли родственникам в личной переписке, чтобы подтвердить, что живы, однако прибывшие на место правоохранители потребовали предоставить доступ к смартфонам.

Глава правозащитного центра Радха Стирлинг ранее предупреждала в своем X (бывший Twitter), что последствия могут грозить даже находящимся за пределами страны авторам контента в интернете.

Согласно сайту юридической конторы Amal Khamis в Дубае, в зависимости от того, по какому пункту закона о кибербезопасности будут рассматриваться дела, фигурантам может грозить от 6 месяцев до 15 лет тюрьмы.

По закону меньший срок и штраф до 300 000 дирхамов ($81 тыс.) предусмотрен за распространение любого «нелегального контента», а долгое заключение и штраф до 3 000 000 дирхамов ($810 тыс.) — за «угрозу национальной безопасности» и «распространение государственной тайны».

