В Эстонии у двух 18-летних граждан Латвии изъяли свыше 100 000 евро наличными

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.03.2026
LETA
Изображение к статье: В Эстонии у двух 18-летних граждан Латвии изъяли свыше 100 000 евро наличными
ФОТО: Unsplash

Эстонские власти изъяли у двух 18-летних граждан Латвии крупную сумму наличных, поскольку они не смогли убедительно объяснить происхождение средств.

Инцидент, о которым Налогово-таможенный департамент Эстонии сообщил СМИ 24 марта, произошел еще в конце февраля на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где сотрудники мобильного подразделения таможенного контроля остановили для проверки автомобиль "Mercedes" с латвийскими номерами. В салоне машины находились двое 18-летних граждан Латвии, чья поездка закончилась допросом после детального осмотра транспортного средства.

В ходе осмотра на заднем сиденье автомобиля обнаружили два обычных полиэтиленовых пакета, доверху набитых пачками банкнот. Еще часть наличности была спрятана в бардачке. В общей сложности таможенники насчитали 110 210 евро.

Молодые люди не смогли предоставить правдоподобную версию того, откуда у них взялась такая сумма и зачем они везут ее через границу. В результате вся наличность была изъята и взята на хранение.

На сегодняшний день Бюро данных об отмывании денег Эстонии наложило на средства официальное ограничение на использование. Ведется расследование по подозрению в легализации доходов, полученных преступным путем.

