Государственная полиция начала уголовный процесс по факту падения украинского дрона в Латгале.

Как сообщили в Госполиции, получив от Национальных вооруженных сил (НВС) информацию о вторжении иностранного беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство Латвии, экипажи полиции немедленно выехали на место происшествия.

Госполиция как следственный орган проводит в рамках уголовного процесса неотложные следственные действия, после чего будет принято решение о дальнейшем расследовании дела.

Как сообщалось, дрон залетел в воздушное пространство из России и в 2:39 взорвался недалеко от центра Свариньской волости Краславского края. Еще один дрон на короткое время залетел на территорию Латвии из Беларуси и направился в сторону России.

Президент Эдгар Ринкевич и НВС заявили, что взорвавшийся дрон был украинским беспилотником, который, по всей видимости, являлся частью скоординированной украинской операции против российских объектов.

Украина в ночь на среду атаковала дронами российские порты Усть-Луга и Выборг в Ленинградской области. Ранее украинские дроны ударили по порту Приморск на северо-западе России. Эти порты расположены на побережье Финского залива Балтийского моря.