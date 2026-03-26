Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Даце, приезжай… случилась беда!» В Вилькене произошли события, которые местные долго не забудут

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Даце, приезжай… случилась беда!» В Вилькене произошли события, которые местные долго не забудут
ФОТО: скриншот видео TV3

В Лимбажском крае во вторник произошёл трагический пожар. В родном доме погибли мать и сын. Вероятной причиной стала не потушенная сигарета.

Для жителей Вилькенской волости прошедший день оказался очень тяжёлым. Потрясение вызвала новость о гибели 91-летней Мирдзы и её сына Яниса в пожаре, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

О трагедии у дома свидетельствуют лишь выброшенные вещи. Здесь же, вместе с съёмочной группой Degpunktā, на месте была и Даце — соседка, живущая неподалёку, и в последнее время регулярно помогавшая пожилой женщине по хозяйству. Она приехала покормить многочисленных домашних кошек, которые, предположительно, после пожара разбежались.

О случившемся Даце узнала во время работы:

«Мне позвонили и сказали: Даце, приезжай сюда… случилась беда! Так мы и приехали. Здесь были скорая помощь, пожарные… В следующий вторник ей исполнилось бы 92 года…»

По словам местной жительницы, сын пожилой женщины подрабатывал случайными работами, однако не мог ухаживать за матерью, так как был инвалидом и страдал алкоголизмом.

Местные жители уверены, что в гибели матери и сына виновата выброшенная сыном сигарета. Если его многолетнее злоупотребление алкоголем можно назвать «дурной привычкой», то это уже следует характеризовать как смертельно опасное. Мужчина время от времени разбрасывал не до конца потушенные сигареты по комнатам деревянного дома, где придётся. Даце также вспоминает о предыдущих случаях возгорания.

Мирдза была доброй и общительной соседкой — так о ней говорят и другие жители округа.

«Бабушка очень хорошая. Она даже на Новый год пришла, поздравила с праздником, принесла пирожное, хотя ходит только с костылями, ей уже почти 90 лет», — рассказывает житель Вилькене Александр.

Близких родственников у Мирдзы и Яниса не было, и, как рассказала Даце, похороны организует социальная служба.

История смерти дочери Мирдзы также была трагичной — ещё в советское время она погибла в автокатастрофе. Отец, в свою очередь, умер сравнительно недавно. Семья будет похоронена вместе, а деревянный дом с выгоревшими помещениями, как предполагает Даце, останется нежилым.

Читайте нас также:
#пожар #помощь #трагедия #смерть
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео