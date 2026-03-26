В Лимбажском крае во вторник произошёл трагический пожар. В родном доме погибли мать и сын. Вероятной причиной стала не потушенная сигарета.

Для жителей Вилькенской волости прошедший день оказался очень тяжёлым. Потрясение вызвала новость о гибели 91-летней Мирдзы и её сына Яниса в пожаре, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

О трагедии у дома свидетельствуют лишь выброшенные вещи. Здесь же, вместе с съёмочной группой Degpunktā, на месте была и Даце — соседка, живущая неподалёку, и в последнее время регулярно помогавшая пожилой женщине по хозяйству. Она приехала покормить многочисленных домашних кошек, которые, предположительно, после пожара разбежались.

О случившемся Даце узнала во время работы:

«Мне позвонили и сказали: Даце, приезжай сюда… случилась беда! Так мы и приехали. Здесь были скорая помощь, пожарные… В следующий вторник ей исполнилось бы 92 года…»

По словам местной жительницы, сын пожилой женщины подрабатывал случайными работами, однако не мог ухаживать за матерью, так как был инвалидом и страдал алкоголизмом.

Местные жители уверены, что в гибели матери и сына виновата выброшенная сыном сигарета. Если его многолетнее злоупотребление алкоголем можно назвать «дурной привычкой», то это уже следует характеризовать как смертельно опасное. Мужчина время от времени разбрасывал не до конца потушенные сигареты по комнатам деревянного дома, где придётся. Даце также вспоминает о предыдущих случаях возгорания.

Мирдза была доброй и общительной соседкой — так о ней говорят и другие жители округа.

«Бабушка очень хорошая. Она даже на Новый год пришла, поздравила с праздником, принесла пирожное, хотя ходит только с костылями, ей уже почти 90 лет», — рассказывает житель Вилькене Александр.

Близких родственников у Мирдзы и Яниса не было, и, как рассказала Даце, похороны организует социальная служба.

История смерти дочери Мирдзы также была трагичной — ещё в советское время она погибла в автокатастрофе. Отец, в свою очередь, умер сравнительно недавно. Семья будет похоронена вместе, а деревянный дом с выгоревшими помещениями, как предполагает Даце, останется нежилым.