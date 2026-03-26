Трагическая авария, произошедшая на прошлой неделе в Праулиенской волости Мадонского края, вызвала множество вопросов и широкий общественный резонанс. Критике подвергся мужчина, снимавший место ДТП и не оказавший немедленной помощи пострадавшим. Известно, что в рамках начатого уголовного процесса будет оцениваться и его ответственность.

Портал t3v.lv выяснил, что может грозить «репортёру», заснявшему первые минуты после столкновения.

Напомним, что столкновение между BMW и Toyota Hilux произошло в субботу, 21 марта, во второй половине дня. На месте погиб водитель BMW 2000 года рождения и пассажир 1990 года рождения. Водитель Toyota Hilux скончался в больнице от тяжёлых травм. Ни у одного из водителей не было водительских прав.

Информация об аварии сначала распространилась в социальных сетях, где появились несколько видеозаписей. На них видно место происшествия, разбитые автомобили и пострадавших. Один из роликов длится более минуты — его снял мужчина, проезжавший мимо. На видео он обходит повреждённые машины, смотрит на пострадавших, один из которых ещё двигался, однако сразу не оказывает первую помощь, лишь обещая это сделать.

Ļoti smaga avārija Madonas novadā, iespējams pat 180 km/h ātrumā pic.twitter.com/DYkgY5gnKU — iAuto.lv (@iAutolv) March 21, 2026

Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП и расследует обстоятельства произошедшего, сообщает портал tv3.lv. В рамках процесса зарегистрирован эпизод о возможном оставлении человека без помощи по первой части статьи 141 Уголовного закона — за неоказание необходимой и очевидно срочной медицинской помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, если виновный осознавал, что мог помочь без серьёзного риска для себя или других.

За такое нарушение предусмотрено наказание в виде пробационного надзора, общественных работ или штрафа. В полиции также отметили, что более подробная информация о конкретном лице пока не разглашается, чтобы не допустить его идентификации и возможного давления.

«Кроме того, вина человека в рамках уголовного процесса ещё не доказана. Расследование продолжается», — подчеркнула представитель Государственной полиции Зане Васкане.

В передаче Degpunktā эксперт по безопасности CSDD Ирбитис резко высказался о действиях снимающих: «Если вы видите, что произошло происшествие, в первую очередь нужно вызывать спасателей — немедленно информировать полицию, службу спасения, вызывать скорую помощь. Не нужно ходить по месту аварии, затаптывать следы, совать камеру в лицо пострадавшим и снимать погибших».

Он также подчеркнул, что подобные действия могут быть расценены как уголовное правонарушение.

В свою очередь, главный специалист отдела организации обучения первой помощи Службы неотложной медицинской помощи Микелис Пукитис в программе Degpunktā отметил, насколько важно оказать помощь в первые секунды и минуты. Чем быстрее будет сделан звонок в службы спасения и чем быстрее прибудут специалисты, тем больше жизней можно спасти.

Оценивая ситуацию с видеосъёмкой аварии в Праулиене, представитель службы отметил, что в данном случае звонок мог бы помочь — медики дали бы по телефону инструкции, как действовать. Он подчеркнул, что при оказании помощи каждая минута имеет значение: если человек остаётся без кислорода 4–5 минут, это приводит к необратимым повреждениям мозга.