Жилищная компания из Миккели опубликовала заявление о задолженности бывшего депутата Ано Туртиайнена и его супруги. Экс-парламентарий недоплатил около 2500 евро.

Собрание жилищной компании приняло решение об изъятии недвижимости Туртиайнена.

Управляющая недвижимостью Эвелиина Луккаринен заявила Yle, что у них нет никакой связи с экс-депутатом.

Он находится в РФ с конца прошлого года. Россия предоставила Туртиайнену статус беженца. В своих видеообращениях он заявлял, что не намерен выплачивать какие-либо долги Финляндии, однако вопроса недвижимости он отдельно не касался.

Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен уже во второй раз избегает уголовного суда, поскольку уездный суд Хельсинки не смог с ним связаться. Cуд должен был рассмотреть дело против Туртиайнена по обвинению в разжигании ненависти к группе населения. В 2020 году, будучи депутатом от партии ”Истинные финны”, он назвал темнокожих ”трубочистами” и опубликовал уничижительное изображение Джорджа Флойда, погибшего от действий полиции в США. После этой публикации Туртиайнен был исключен из партии ”Истинные финны”.

Третья публикация, ставшая поводом для обвинения, датируется 2022 годом. Тогда он был единственным депутатом созданной им партии ”Власть принадлежит народу”.

Случай экс-депутата не единичный

Ассоциация риелторов при этом сообщает, что в прошлом году увеличилось количество просроченных ипотечных платежей и случаев изъятия жилья за долги по коммунальным платежам. Опрос среди управляющих показал, что сумма задолженности по коммунальным платежам за последний год выросла, а примерно треть опрошенных отметили увеличение изъятой за неуплату недвижимости.

Руководитель исследовательского отдела ассоциации Олли Реконен полагает, что причины стоит искать в ослаблении экономической ситуации.

– Рост безработицы и сокращение социальных выплат отражаются на платежеспособности, – указывает эксперт.