Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бывший финский депутат, скрывающийся от суда в России, лишился квартиры на родине

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.03.2026
BB.LV
Слишком горячий финский парень.

Официальным поводом стала задолженность в 2500 евро.

Жилищная компания из Миккели опубликовала заявление о задолженности бывшего депутата Ано Туртиайнена и его супруги. Экс-парламентарий недоплатил около 2500 евро.

Собрание жилищной компании приняло решение об изъятии недвижимости Туртиайнена.

Управляющая недвижимостью Эвелиина Луккаринен заявила Yle, что у них нет никакой связи с экс-депутатом.

Он находится в РФ с конца прошлого года. Россия предоставила Туртиайнену статус беженца. В своих видеообращениях он заявлял, что не намерен выплачивать какие-либо долги Финляндии, однако вопроса недвижимости он отдельно не касался.

Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен уже во второй раз избегает уголовного суда, поскольку уездный суд Хельсинки не смог с ним связаться. Cуд должен был рассмотреть дело против Туртиайнена по обвинению в разжигании ненависти к группе населения. В 2020 году, будучи депутатом от партии ”Истинные финны”, он назвал темнокожих ”трубочистами” и опубликовал уничижительное изображение Джорджа Флойда, погибшего от действий полиции в США. После этой публикации Туртиайнен был исключен из партии ”Истинные финны”.

Третья публикация, ставшая поводом для обвинения, датируется 2022 годом. Тогда он был единственным депутатом созданной им партии ”Власть принадлежит народу”.

Случай экс-депутата не единичный

Ассоциация риелторов при этом сообщает, что в прошлом году увеличилось количество просроченных ипотечных платежей и случаев изъятия жилья за долги по коммунальным платежам. Опрос среди управляющих показал, что сумма задолженности по коммунальным платежам за последний год выросла, а примерно треть опрошенных отметили увеличение изъятой за неуплату недвижимости.

Руководитель исследовательского отдела ассоциации Олли Реконен полагает, что причины стоит искать в ослаблении экономической ситуации.

– Рост безработицы и сокращение социальных выплат отражаются на платежеспособности, – указывает эксперт.

Читайте нас также:
#недвижимость #Финляндия #санкции #беженцы #расизм #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео