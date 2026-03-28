Гражданский суд присяжных в Калифорнии признал виновным актера и комика Билла Косби в сексуализированном насилии, сообщает CNN. За преступление, совершенное в 1972 году, 88-летняя знаменитость должна выплатить жертве компенсацию в размере $59,25 миллиона долларов.

Иск против Билла Косби подала в 2023 году Донна Моцингер. В 1972 году она работала официанткой в ресторане недалеко от Сан-Франциско. На тот момент ей и знаменитости было за 30 лет. Как утверждает женщина, звезда стендапа Косби пригласил ее на свое выступление, после чего угостил ее вином и дал две таблетки, которые, как думала Моцингер, были аспирином.

«Она (Моцингер) то приходила в сознание, то теряла его, когда двое мужчин сажали ее в лимузин. Она проснулась в своем доме без всякой одежды, кроме нижнего белья без топа, бюстгальтера и брюк», — говорится в иске.

«Она знала, что Билл Косби накачал ее наркотиками и изнасиловал»», — подчеркивает CNN.

При этом адвокаты Косби, как сообщает телеканал, утверждали, что обвинения почти полностью основаны на домыслах и предположениях, заявив, что Моцингер «свободно признает, что она понятия не имеет, что произошло».

После трех дней обсуждения присяжные в Калифорнии вынесли решение в пользу Моцингер, присудив ей $19,25 млн долларов. На втором этапе судебного разбирательства, который состоялся в понедельник, 23 марта, и был посвящен определению размера штрафных санкций, присяжные присудили женщине еще $40 млн.

Еще несколько лет назад дело Моцингер было бы закрыто, поскольку она выдвинула обвинения уже после того, как истек срок исковой давности. Но Калифорния входит в число штатов, которые в последние годы внесли поправки в законодательство о секс-насилии.

Это позволяет обвиняемым заявлять о преступлении даже спустя длительное время, уточняет The New York Times (NYT). Случай был не первым обвинением против Косби, которого считали гением комедии и добропорядочным отцом семейства в популярном ситкоме 1980-х и 1990-х годов «Шоу Косби».

Как отмечает NYT, единственный обвинительный приговор мистеру Косби за сексуализированное насилие был отменен в 2021 году после того, как он отбыл три года из назначенного ему срока в тюрьме строгого режима недалеко от Филадельфии. Его обвиняли в том, что он накачал наркотиками и изнасиловал Андреа Констанд, бывшую сотрудницу Университета Темпл, у которой мистер Косби был наставником.

«Потребовалось 54 года, чтобы добиться справедливости, и я знаю, что для остальных женщин это не конец истории, но я надеюсь, что это хоть немного им поможет», — поприветствовала Моцингер решение присяжных.

Дело Моцингер — второй гражданский иск, поданный против Косби после его освобождения из тюрьмы, а первый был в 2022 году. Тогда присяжные признали, что комик совершил сексуализированное насилие в отношении тогда 16-летней Джуди Хат в особняке Playboy. Вердикт был вынесен в пользу Хат, которой сейчас 64 года, ей присудили $ 500 тыс. компенсации, сообщала тогда NPR.

CNN подчеркивает, что Косби стал первой знаменитостью, которую судили и осудили в эпоху движения #MeToo («я тоже»), но приговор кому позднее окончательно отменили. Это произошло, когда апелляционный суд обнаружил, что комик дал показания только после того, как узнал об иммунитете от уголовного преследования. Движение было направлено против сексуального насилия и домогательств. В нем женщины делились своим опытом перенесенных травм. Оно стартовало после расследования NYT.