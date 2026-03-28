На улице Лиелирбес в Риге в течение всего дня наблюдается интенсивное движение, при этом там по-прежнему есть несколько нерегулируемых пешеходных переходов, пересекающих несколько полос движения.

В четверг, 26 марта, на одном из таких переходов в ДТП пострадала пешеход, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). К счастью, травмы оказались не настолько серьёзными, чтобы потребовалась госпитализация. Местные жители уже долгое время ждут изменений в организации движения.

На пешеходном переходе остановился автомобиль Mercedes, напротив него находилась бригада Службы неотложной медицинской помощи. Явных визуальных повреждений у тёмного автомобиля не видно, водитель отказалась комментировать произошедшее, однако известно, что женщина, предположительно, наехала на пешехода прямо на переходе.

Медики осмотрели пострадавшую на месте — серьёзных травм у неё не было, и от госпитализации она отказалась. Неподалёку съёмочная группа Degpunktā поговорила с местным жителем, который высказал мнение о данном нерегулируемом переходе, где людям приходится пересекать несколько полос в условиях практически постоянного интенсивного движения.

"Однажды зимой я помогал женщине, которая лежала здесь — её сбила машина, а водитель уехал. Люди стоят на остановке, женщина лежит в песке, снег, вода, она не могла подняться. Я преподаватель танцев, здесь одного моего ученика сбили. Он завершил карьеру, потому что у него было восемь переломов. Здесь за 20 лет сбили около 100 человек", - говорит местный житель.

Другой местный житель, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что своими глазами видел, как человек "вылетел из обуви" после удара автомобиля.

"Он летел по воздуху, — говорит очевидец. - Здесь нужно что-то делать. У меня растёт маленький ребёнок, и я с большой тревогой на всё это смотрю".

Съёмочная группа Degpunktā также фиксировала на этом месте несколько серьёзных аварий. Одно из самых тяжёлых ДТП произошло прошлым летом, когда травмы получили маленькая девочка и мужчина — их сбил 88-летний водитель автомобиля Toyota. Тогда в департаменте внешней среды и мобильности Рижской думы сообщили, что планируется объявить закупку на перестройку пешеходных переходов с установкой светофоров. Проектирование должно было начаться после заключения договора, затем — реализация проекта. Прошло восемь месяцев. Журналисты поинтересовались у департамента, как продвигается планирование.

"Этой весной планируется начать проектирование инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов на улице Лиелирбес на участке от улицы Улманя гатве до железнодорожного переезда на улице Калнциема. В рамках проекта планируется оборудовать светофорами все существующие нерегулируемые пешеходные переходы на улице Лиелирбес. Закупка на проектирование завершена, получены предложения, которые в настоящее время оцениваются в рамках процедуры закупки", - указала представитель Управления коммуникации Рижского самоуправления Иева Грисле.