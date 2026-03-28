Спеша на работу и думая о велосипедисте, которого нужно было объехать перед поворотом, водитель врезался в первый вагон трамвая, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Пятничное утро, 27 марта, на улице Ганибу дамбис началось со столкновения трамвая и автомобиля Hyundai. У вагонов, двигавшихся по рельсам, повреждения были минимальными, и вскоре после аварии трамвай продолжил маршрут. Hyundai с разбитой передней частью остался на месте происшествия, а его водитель пояснил, что ключевую роль в столкновении сыграла его собственная невнимательность.

"Ситуация была такой — я пропустил трамвай вперёд, он уехал. Продолжая движение, я про него забыл. Ехал спокойно по левой полосе, там ехал велосипедист со скоростью примерно 35 км/ч, у него шоссейный велосипед, я смотрел на спидометр. Получается, я ехал за ним, потом понял, что он едет, скажем так, достаточно медленно — у меня есть время его обогнать. Здесь я уже ехал немного быстрее, и тут появляется трамвай", - вспомнил водитель.

Выезд перед трамваем был не только недооценкой дорожной ситуации, но и следствием спешки — водитель торопился на работу. Мужчина отметил, что подобные эмоции от аварий ему уже доводилось испытывать ранее.

"Я позвонил на работу, там интересовались аварией. Я понимаю, что сам виноват в такой, скажем, абсурдной, просто абсурдной ситуации. Со мной всё в порядке. Только, конечно, стресс — это понятно. Это первая авария более чем за 10 лет", - уточнил он.

Повреждения автомобиля не потребовали вызова эвакуатора. Машина оставалась на ходу и, как пообещал водитель, с номерным знаком, помещённым за лобовое стекло, и сломанным бампером в багажнике, доехала до ближайшего сервиса.