В Латвии в прошлом году существенно увеличилось число пожаров сухой травы, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), пишет ЛЕТА.

В прошлом году было зарегистрировано 956 таких пожаров, что на 516 больше, чем годом ранее. В 2023 году было зарегистрировано 752 пожара старника. Первый такой пожар в прошлом году был зафиксирован только 1 апреля, тогда как в этом году к утру пятницы уже зарегистрирован 271 пожар сухой травы.

Начальник ГПСС Мартиньш Балтманис сообщил агентству ЛЕТА, что на выжигание прошлогодней травы влияют не только взгляды общества, но и погодные условия — как только весна становится сухой, автоматически увеличивается количество таких пожаров.

Хотя за выжигание старника предусмотрено наказание, Балтманис отметил, что поймать нарушителей непросто.

Он добавил, что ГПСС активно работает и в сфере профилактики, подчеркнув, что были времена, когда за год регистрировалось около 3000 пожаров сухой травы.