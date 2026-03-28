В этом месяце в одной из многоквартирных домов в Риге, в микрорайоне Пурвциемс, мужчина был убит несколькими ударами ножа. По подозрению в совершении преступления на следующий день Государственная полиция задержала знакомого погибшего. В связи с произошедшим начат уголовный процесс, а подозреваемому применена мера пресечения — заключение под стражу.

20 марта этого года Государственная полиция получила информацию от Службы неотложной медицинской помощи о том, что в квартире в Риге, в микрорайоне Пурвциемс, найден мёртвым мужчина 1987 года рождения с множественными колото-резаными ранениями. О возможном преступлении медикам сообщили соседи погибшего.

Выясняя обстоятельства произошедшего, была получена информация, что преступление, возможно, совершил знакомый погибшего — мужчина 1996 года рождения, с которым они вместе проводили время в квартире, употребляя алкогольные напитки. Подозреваемый покинул место преступления и первоначально скрывался от правоохранительных органов. Сотрудники 1-го отдела 1-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции совместно с коллегами из Северного управления Рижского регионального управления проводили масштабные поисковые мероприятия, пока на следующий день мужчина сам не явился в полицию.

Имеющаяся на данный момент информация свидетельствует о том, что преступление было совершено во время бытового конфликта.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по статье 116 Уголовного закона — за убийство. За такое преступление законом предусмотрено пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от пяти до двадцати лет с пробационным надзором на срок до трёх лет.

23 марта мужчина 1996 года рождения признан подозреваемым, а также ему применена мера пресечения — заключение под стражу.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.