Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Пурвциемсе мужчина зарезал своего знакомого и сам явился в полицию

Дата публикации: 28.03.2026
В этом месяце в одной из многоквартирных домов в Риге, в микрорайоне Пурвциемс, мужчина был убит несколькими ударами ножа. По подозрению в совершении преступления на следующий день Государственная полиция задержала знакомого погибшего. В связи с произошедшим начат уголовный процесс, а подозреваемому применена мера пресечения — заключение под стражу.

20 марта этого года Государственная полиция получила информацию от Службы неотложной медицинской помощи о том, что в квартире в Риге, в микрорайоне Пурвциемс, найден мёртвым мужчина 1987 года рождения с множественными колото-резаными ранениями. О возможном преступлении медикам сообщили соседи погибшего.

Выясняя обстоятельства произошедшего, была получена информация, что преступление, возможно, совершил знакомый погибшего — мужчина 1996 года рождения, с которым они вместе проводили время в квартире, употребляя алкогольные напитки. Подозреваемый покинул место преступления и первоначально скрывался от правоохранительных органов. Сотрудники 1-го отдела 1-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции совместно с коллегами из Северного управления Рижского регионального управления проводили масштабные поисковые мероприятия, пока на следующий день мужчина сам не явился в полицию.

Имеющаяся на данный момент информация свидетельствует о том, что преступление было совершено во время бытового конфликта.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по статье 116 Уголовного закона — за убийство. За такое преступление законом предусмотрено пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от пяти до двадцати лет с пробационным надзором на срок до трёх лет.

23 марта мужчина 1996 года рождения признан подозреваемым, а также ему применена мера пресечения — заключение под стражу.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Читайте нас также:
#полиция #уголовный процесс #задержание
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео