За прошедшие сутки в Латвии потушено 47 пожаров прошлогодней травы, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе.

В Даугавпилсе сухая трава горела на площади 5 га. Пожары площадью более 3 га зарегистрированы в Резекненском и Аугшдаугавском краях, где они представляли опасность для инфраструктуры, в том числе линий электропередачи и сельскохозяйственных объектов.

За прошедшие сутки ГПСС получила 101 вызов - 62 на тушение пожаров, в том числе один лесной пожар, 14 - на спасательные работы, а 25 вызовов оказались ложными.