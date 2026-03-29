Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

47 пожаров прошлогодней травы потушено за сутки в Латвии

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: 47 пожаров прошлогодней травы потушено за сутки в Латвии
ФОТО: LETA

За прошедшие сутки в Латвии потушено 47 пожаров прошлогодней травы, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе.

В Даугавпилсе сухая трава горела на площади 5 га. Пожары площадью более 3 га зарегистрированы в Резекненском и Аугшдаугавском краях, где они представляли опасность для инфраструктуры, в том числе линий электропередачи и сельскохозяйственных объектов.

За прошедшие сутки ГПСС получила 101 вызов - 62 на тушение пожаров, в том числе один лесной пожар, 14 - на спасательные работы, а 25 вызовов оказались ложными.

#Резекне #Латвия #инфраструктура #лесной пожар #Даугавпилс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео