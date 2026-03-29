Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бывший сотрудник ФБР возглавлял террористическое подполье 1 645

Дата публикации: 29.03.2026
Выглядит вполне прилично, а скрывает ужасные замыслы.

Выглядит вполне прилично, а скрывает ужасные замыслы.

В статье New York Times отмечается, что ликвидированные группы отличались уровнем организации.

Спецслужбы европейских стран за последние восемнадцать месяцев ликвидировали ряд вооруженных группировок неонацистов, связанных с организацией Base, лидером которой называют бывшего аналитика ФБР и Пентагона Ринальдо Наззаро.

В статье New York Times отмечается, что ликвидированные группы отличались уровнем организации: некоторые были хорошо подготовлены, имели огнестрельное оружие и ножи, другие действовали менее слаженно. По данным расследования, ключевые участники связаны с международной сетью Base, исповедующей идеи неонацизма и расового превосходства.

Группировка активно вербует новых сторонников через интернет, распространяя расистские мемы и пропаганду. По словам британского прокурора Мишель Хили, участникам Base внушали идею совершения терактов, убийств и начала расовой войны.

Все задержания подозреваемых, согласно информации издания, были проведены до того, как они могли реализовать свои преступные замыслы. Европол сообщает, что за созданием Base стоит 52-летний гражданин США Ринальдо Наззаро, ранее работавший аналитиком в Пентагоне и ФБР.

#терроризм #ФБР
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
2
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео