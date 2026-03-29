Спецслужбы европейских стран за последние восемнадцать месяцев ликвидировали ряд вооруженных группировок неонацистов, связанных с организацией Base, лидером которой называют бывшего аналитика ФБР и Пентагона Ринальдо Наззаро.

В статье New York Times отмечается, что ликвидированные группы отличались уровнем организации: некоторые были хорошо подготовлены, имели огнестрельное оружие и ножи, другие действовали менее слаженно. По данным расследования, ключевые участники связаны с международной сетью Base, исповедующей идеи неонацизма и расового превосходства.

Группировка активно вербует новых сторонников через интернет, распространяя расистские мемы и пропаганду. По словам британского прокурора Мишель Хили, участникам Base внушали идею совершения терактов, убийств и начала расовой войны.

Все задержания подозреваемых, согласно информации издания, были проведены до того, как они могли реализовать свои преступные замыслы. Европол сообщает, что за созданием Base стоит 52-летний гражданин США Ринальдо Наззаро, ранее работавший аналитиком в Пентагоне и ФБР.