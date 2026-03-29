Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Из-за аварии автобуса у здания Кабинета министров пострадал водитель

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Из-за аварии автобуса у здания Кабинета министров пострадал водитель
ФОТО: LETA

В результате аварии автобуса предприятия общественного транспорта "Rīgas satiksme" напротив здания Кабинета министров в Риге сегодня утром пострадал водитель, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

ДТП произошло около 10:30, когда автобус 6-го маршрута съехал с проезжей части и врезался в разделительную аллею на бульваре Бривибас.

Согласно предварительной информации, авария произошла из-за ухудшения состояния здоровья водителя.

Пассажиры в результате аварии не пострадали.

Читайте нас также:
#происшествие #Рига #ДТП #общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео