В результате аварии автобуса предприятия общественного транспорта "Rīgas satiksme" напротив здания Кабинета министров в Риге сегодня утром пострадал водитель, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

ДТП произошло около 10:30, когда автобус 6-го маршрута съехал с проезжей части и врезался в разделительную аллею на бульваре Бривибас.

Согласно предварительной информации, авария произошла из-за ухудшения состояния здоровья водителя.

Пассажиры в результате аварии не пострадали.