По его словам, на потоки нелегальной миграции повлиял и Рамадан, поэтому после завершения этого священного для мусульман месяца в середине марта риски могут возрасти.

Война на Ближнем Востоке повлияла на глобальные потоки людей, однако авиарейсы из этого региона полностью отменены или ограничены, поэтому добраться до границы Латвии без перелётов крайне долго и сложно, добавил Пуятс.

Как сообщалось, до четверга в этом году на латвийско-белорусской границе было предотвращено 195 попыток незаконного пересечения.

Правительство продлило режим усиленной охраны границы на латвийско-белорусской границе до 30 июня этого года. Он введён из-за повышенного потока нелегальных мигрантов, вызванного действиями Беларуси. Усиленный режим действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, Краславе и волостях края, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе, а также в Каунатской волости Резекненского края.

В прошлом году Государственная пограничная охрана предотвратила 12 046 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. По гуманным соображениям в пересечении границы не было отказано 31 нелегальному мигранту. В 2024 году было предотвращено 5388 попыток незаконного пересечения, а по гуманным соображениям в страну были приняты 26 человек.