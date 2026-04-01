Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Иманте произошёл крупный пожар: один пострадавший доставлен в больницу

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.04.2026
Изображение к статье: В Иманте произошёл крупный пожар: один пострадавший доставлен в больницу
ФОТО: скриншот видео TV3

Во вторник в Иманте велись активные работы пожарных. Спасатели боролись с огнём, охватившим здание, в котором расположены как квартиры, так и несколько предприятий.

Один из находившихся в здании людей получил ожоги и был доставлен в больницу, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Над жёлтым зданием поднялся густой столб дыма, который заметили как жители поблизости, так и в более отдалённых районах. Подойдя ближе, можно было увидеть, что внутренние помещения охвачены пламенем. За происходящим с безопасного расстояния наблюдали и жители соседних домов. Они слышали, что произошёл взрыв газа.

Пожар площадью 130 квадратных метров ликвидировали несколько расчётов пожарных. Командир звена Айгар Дакша сообщил, что до прибытия ГПСС из здания эвакуировались пять человек — один из них пострадал и был госпитализирован.

Пострадавший получил ожоги, и после оказания первой помощи медики доставили его в больницу. Во дворе здания собрались люди, обеспокоенные неопределённым будущим. В здании работали несколько предприятий, помещения которых теперь как минимум временно непригодны для использования.

"Загорелась котельная с другой стороны дома, и огонь перекинулся на крышу. Я здесь арендую швейную мастерскую, а девушки — парикмахерскую, и нас всех залило водой. Теперь я не знаю, как мы будем работать. Там всё в воде, я пыталась зайти, меня выгнали, выбежала в тапочках. Потолки рушатся, электричества не будет, вода по щиколотку", — рассказала женщина, работающая в пострадавшем здании.

С момента начала пожара сотрудники обзванивали клиентов, чтобы отменить записи на этот день: "(DP: Вы не знаете, почему это произошло?) Думаю, перекалили котёл, возможно, произошёл разрыв или что-то подобное, из-за чего огонь распространился вверх. (DP: Это произошло быстро?) Да, за 15 минут. Я приехала на работу — всё было нормально. Начала работать, и попросили освободить помещение, я ничего не успела вынести. Всё затоплено".

Некоторые вещи сотрудницам парикмахерской удалось вынести наружу, однако этого будет недостаточно, чтобы в ближайшее время возобновить полноценную работу.

#пожар #медицина #Латвия #ЧП #эвакуация #безопасность #спасатели #ГПСС
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео