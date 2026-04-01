Во вторник в Иманте велись активные работы пожарных. Спасатели боролись с огнём, охватившим здание, в котором расположены как квартиры, так и несколько предприятий.

Один из находившихся в здании людей получил ожоги и был доставлен в больницу, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Над жёлтым зданием поднялся густой столб дыма, который заметили как жители поблизости, так и в более отдалённых районах. Подойдя ближе, можно было увидеть, что внутренние помещения охвачены пламенем. За происходящим с безопасного расстояния наблюдали и жители соседних домов. Они слышали, что произошёл взрыв газа.

Пожар площадью 130 квадратных метров ликвидировали несколько расчётов пожарных. Командир звена Айгар Дакша сообщил, что до прибытия ГПСС из здания эвакуировались пять человек — один из них пострадал и был госпитализирован.

Пострадавший получил ожоги, и после оказания первой помощи медики доставили его в больницу. Во дворе здания собрались люди, обеспокоенные неопределённым будущим. В здании работали несколько предприятий, помещения которых теперь как минимум временно непригодны для использования.

"Загорелась котельная с другой стороны дома, и огонь перекинулся на крышу. Я здесь арендую швейную мастерскую, а девушки — парикмахерскую, и нас всех залило водой. Теперь я не знаю, как мы будем работать. Там всё в воде, я пыталась зайти, меня выгнали, выбежала в тапочках. Потолки рушатся, электричества не будет, вода по щиколотку", — рассказала женщина, работающая в пострадавшем здании.

С момента начала пожара сотрудники обзванивали клиентов, чтобы отменить записи на этот день: "(DP: Вы не знаете, почему это произошло?) Думаю, перекалили котёл, возможно, произошёл разрыв или что-то подобное, из-за чего огонь распространился вверх. (DP: Это произошло быстро?) Да, за 15 минут. Я приехала на работу — всё было нормально. Начала работать, и попросили освободить помещение, я ничего не успела вынести. Всё затоплено".

Некоторые вещи сотрудницам парикмахерской удалось вынести наружу, однако этого будет недостаточно, чтобы в ближайшее время возобновить полноценную работу.