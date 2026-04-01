Житель Силмалской волости Резекненского края сообщил о найденном дроне

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.04.2026
grani.lv
Изображение к статье: Житель Силмалской волости Резекненского края сообщил о найденном дроне

Сегодня один из жителей позвонил на экстренный номер 112 и сообщил, что в Силмалской волости Резекненского края, возможно, обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, пишет даугавпилсский портал Grani.

Государственная полиция оперативно выехала на место и подтвердила информацию. Сейчас на месте работают госполиция, Национальные вооружённые силы и муниципальная полиция. Территория оцеплена.

Полиция сообщает, что обломки не являются взрывоопасными, угрозы для общества нет. Обстоятельства выясняются.

Полиция отмечает правильные действия жителя и напоминает: при обнаружении подозрительного дрона или его частей нужно немедленно звонить 112, не приближаться к объекту и не распространять непроверенную информацию.

#полиция #Латвия #безопасность #дрон #технологии #новости
