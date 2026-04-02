Несколько семей в Ливанах остались без хозяйственных вещей — в гаражном кооперативе огонь охватил 10 помещений для хранения.

В некоторых из них находились автомобили, которые не выдержали высокой температуры и больше не пригодны для использования, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

К моменту прибытия съёмочной группы «Degpunktā» сотрудники оперативных служб уже шестой час работали в гаражном кооперативе на улице Земгалес.

Правоохранители оцепили территорию сгоревших гаражей, чтобы туда не попадали посторонние, поскольку интересующихся произошедшим было много. Пожарные продолжали разбор конструкций, чтобы убедиться, что не осталось очагов возгорания.

Командир части Ливанского подразделения ГПСС Латгальского регионального управления Владимир Андреев сообщил, что сгорели 10 гаражей общей площадью 180 квадратных метров. Огонь распространялся очень быстро, так как внутри находилось много горючих материалов. Причины пожара установит Государственная полиция.

На данный момент правоохранители пришли к выводу, что, вероятно, речь не идёт о преднамеренном поджоге. Среди жителей уже распространяются различные версии о масштабах ущерба и содержимом гаражей. Один из местных жителей, ссылаясь на слова соседа, рассказал, что в пожаре сгорели восемь автомобилей.

Осмотреть уничтоженное имущество прибыл один из владельцев гаражей, который кратко рассказал о потерях. Сообщения о сгоревших автомобилях не лишены оснований — по обе стороны гаражей видны остовы легковых машин, однако их меньше, чем предполагалось изначально.

Владелец отметил, что сгорели ценные хозяйственные вещи — резиновая лодка, мотор для лодки, пила, триммер. "Если всё сложить, выходит очень “накладно”", — сказал он, добавив, что одному из владельцев повезло ещё меньше — у него сгорел новый автомобиль.

Огонь смог так быстро распространиться, поскольку рядом с гаражами находится всего несколько частных домов, а пожар начался в то время, когда большинство людей ещё спали. Вероятно, жители заметили бедствие лишь тогда, когда зарево окрасило горизонт.

Один из мужчин узнал о случившемся только после того, как спасатели вскрыли дверь — в его гараже была установлена сигнализация, и он получил уведомление.

По факту произошедшего Государственная полиция начала уголовный процесс, причины разрушительного пожара ещё предстоит установить.