В Риге подстрелили мужчину: подозреваемый объявлен в розыск, он передвигается на инвалидной коляске 1 2103

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге подстрелили мужчину: подозреваемый объявлен в розыск, он передвигается на инвалидной коляске

В Риге полиция разыскивает мужчину в инвалидной коляске по подозрению в покушении на убийство, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Государственная полиция получила информацию, что 1 апреля в Риге на улице Латгалес, 427B был ранен мужчина. Установлено, что в него стрелял знакомый мужчина, между ними возник конфликт, сообщила представитель полиции Гита Гжибовска.

Стрельба произошла возле автозаправочной станции. Оружие, использованное при нападении, уже находится в распоряжении полиции и направлено на экспертизу.

Пострадавший мужчина доставлен в медицинское учреждение, где проходит лечение. Личность предполагаемого виновника установлена, он объявлен в розыск.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по статье 116 и части 4 статьи 15 Уголовного закона — за покушение на убийство.

По подозрению в этом преступлении разыскивается мужчина, изображённый на фотографии, который передвигается на электрической инвалидной коляске. Возможно, с ним находится собака. При обнаружении этого человека полиция призывает не пытаться задерживать его самостоятельно, а сообщить правоохранителям по телефонам 26392819 или 112.

