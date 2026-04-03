На одной из автозаправочных станций в Риге, в Кенгарагсе, в среду прозвучало несколько выстрелов. Человек, передвигающийся на электрической инвалидной коляске, открыл огонь по мужчине, с которым у него возник конфликт. Пострадавший в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу, где ему провели операцию.

Поздним вечером мужчина вместе со своей супругой отправился в торговую точку рядом с заправкой на улице Латгалес, 427B. В какой-то момент, находясь на улице, мимо головы его спутницы пролетела пуля, после чего начался настоящий триллер, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

"Там было три человека. Один был инвалидом, и у него был пистолет. (DP: И он просто начал стрелять?) Да, шесть раз. (DP: И как он потом просто ушёл?) Они втроём убежали. (DP: Они ему помогали?) Да, конечно, двое помогали. (DP: На каком расстоянии вы находились от эпицентра?) Два метра. (DP: Так близко?) Да, конечно", - рассказал очевидец.

Компания из трёх мужчин скрылась с места происшествия по улицам Кенгарагса. Стрелок находился в электрической инвалидной коляске, однако его сообщникам пришлось приложить усилия, толкая и перенося его, чтобы всем вместе скрыться от правоохранителей.

Тем временем судьба раненого мужчины зависела от окружающих. Вспоминая произошедшее накануне, очевидец до сих пор дрожит и с трудом подбирает слова: "(DP: Но тому человеку, которого ранили, казалось, что всё будет хорошо?) Надеюсь, всё будет хорошо. Мы помогли ему, чем могли на месте, потом приехала скорая помощь".

Пострадавший был доставлен в больницу в стабильном, но состоянии средней тяжести. Мужчина, совершивший попытку убийства, был объявлен в розыск. Ему 48 лет, его прозвище — «Толстый».

В своих профилях в социальных сетях «Толстый» публиковал провокационные фотографии с ножами в руках, также позировал с бейсбольной битой, употреблял алкоголь и вёл небрежный образ жизни.

Примечательно, что за несколько часов до конфликта мужчина опубликовал фото, где пьёт пиво. Причём всего в 500 метрах от места, где позже произошла стрельба. Возможно, конфликт у заправки возник под воздействием алкоголя.

Начальник бюро криминальной полиции Рижского Восточного управления Госполиции Атис Чакарнис сообщил, что рассматривается версия, согласно которой стрелок пытался украсть жидкость для очистки стёкол, из-за чего и возник конфликт, поскольку пострадавший якобы пытался его задержать. Оружие найдено на месте происшествия и изъято. Пострадавшему проведена операция, и, по словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

После проверки нескольких адресов правоохранителям в четверг во второй половине дня удалось найти и задержать «Толстого».