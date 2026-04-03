Как он оказался в пруду? В Риге при загадочных обстоятельствах утонул инвалид в коляске. И это не «Толстый» 0 2538

Дата публикации: 03.04.2026
ФОТО: скриншот видео TV3

В четверг утром в Кенгарагсе произошёл загадочный инцидент с участием человека в инвалидной коляске.

Сначала местные жители предполагали, что это может быть разыскиваемый после стрельбы «Толстый», который якобы решил не сдаваться полиции и покончить с собой. Однако вскоре выяснилось, что погибший — другой человек, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

На берегу пруда у Мазъюмправского поместья лежало тело, накрытое синим покрывалом. На месте происшествия работали правоохранители, а в нескольких метрах у воды находилась инвалидная коляска.

Вероятно, она принадлежала погибшему — к такому выводу пришёл Сергей, который отдыхал с семьёй и одним из первых заметил на поверхности воды нечто подозрительное: "Я подумал — может, какое-то бревно. Но когда подъехали спасатели, я понял… (..) Смотрим — это человек".

Рядом с Сергеем в парке находились и другие жители Кенгарагса. Район уже обсуждал новость о кровавой стрельбе на улице Латгалес, произошедшей менее чем в полутора километрах, и о подозреваемом — мужчине в инвалидной коляске. В тот момент жители ещё не знали, что мужчина по прозвищу «Толстый» позже будет задержан.

Полиция сразу указала, что инвалид по прозвищу «Толстый», который, вероятно, совершил преступление в среду, и утонувший в пруду у Мазъюмправского поместья — не один и тот же человек. Личность погибшего установлена, однако правоохранителям ещё предстоит выяснить, каким образом он оказался в водоёме.

#полиция #трагедия #новости #преступления
