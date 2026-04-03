Полиция и сегодня усиленно будет контролировать безопасность на дорогах

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция и сегодня усиленно будет контролировать безопасность на дорогах
ФОТО: LETA

Государственная полиция и сегодня продолжит усиленно контролировать общественный порядок и безопасность на автодорогах, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

Полиция будет работать в усиленном режиме до 7 апреля.

Особое внимание будет уделяться водителям, севшим за руль в состоянии опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ. Также внимание будет уделено соблюдению разрешённой скорости движения.

Усиленные проверки запланированы как на главных государственных, так и на местных автодорогах.

#полиция #общественный порядок
