Государственная полиция и сегодня продолжит усиленно контролировать общественный порядок и безопасность на автодорогах, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.
Полиция будет работать в усиленном режиме до 7 апреля.
Особое внимание будет уделяться водителям, севшим за руль в состоянии опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ. Также внимание будет уделено соблюдению разрешённой скорости движения.
Усиленные проверки запланированы как на главных государственных, так и на местных автодорогах.
