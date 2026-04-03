Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге раскрыта группа наркоторговцев, изъято 9 кг марихуаны

Дата публикации: 03.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге раскрыта группа наркоторговцев, изъято 9 кг марихуаны
ФОТО: Youtube

В марте этого года правоохранители задержали четырёх человек за приобретение, хранение и незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере, а также за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

В ходе обысков изъяты девять килограммов марихуаны, 50 граммов гашиша, 11 671 евро и три автомобиля. По факту начат уголовный процесс.

17 и 18 марта сотрудники 4-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции совместно с сотрудниками подразделения технической поддержки Управления ресурсов и кризисного управления Главного управления полиции порядка задержали группу из четырёх человек, занимавшихся в Риге приобретением, хранением и незаконным сбытом марихуаны и гашиша в крупном размере, вовлекая также несовершеннолетнего.

Один из задержанных, мужчина 1993 года рождения, организовывал торговлю марихуаной и гашишем в Риге — как при личных встречах с клиентами, так и с использованием тайников. Другой мужчина того же года рождения был задержан в месте хранения марихуаны. В лесу под Ригой правоохранители задержали молодого человека 2005 года рождения сразу после того, как он забрал из тайника упаковку с марихуаной.

К сбыту наркотиков был привлечён также несовершеннолетний 2009 года рождения, задачей которого было встречаться с покупателями и передавать им марихуану и гашиш. Он был задержан сразу после того, как попытался вынести из своего жилья в дорожном чемодане и спрятать 1,2 килограмма расфасованной марихуаны, пустые упаковки, вакуумный упаковщик и другие предметы, связанные с фасовкой наркотиков.

В общей сложности в ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли девять килограммов марихуаны, 50 граммов гашиша, 11 671 евро, а также автомобили «VW», «Toyota» и «BMW».

Одному из мужчин 1993 года рождения суд избрал меру пресечения — заключение под стражу с возможностью внесения залога, который был внесён, в связи с чем к нему применены дополнительные меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В отношении несовершеннолетнего 2009 года рождения следователь просил применить меру пресечения в виде заключения под стражу, однако суд отказал. В этом случае также применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Остальным участникам группы — 1993 и 2005 годов рождения — также избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Отмечается, что ранее эти лица не попадали в поле зрения полиции.

Уголовный процесс начат по части третьей статьи 253.1 Уголовного закона — за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических или психотропных веществ с целью сбыта либо их незаконный сбыт, если это совершено организованной группой или в крупном размере, а также за сбыт наркотиков несовершеннолетнему. Кроме того, дело квалифицировано по статье 172 Уголовного закона — за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

Читайте нас также:
#полиция #преступность #марихуана #несовершеннолетние #уголовный процесс #задержание
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео