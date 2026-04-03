В марте этого года правоохранители задержали четырёх человек за приобретение, хранение и незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере, а также за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

В ходе обысков изъяты девять килограммов марихуаны, 50 граммов гашиша, 11 671 евро и три автомобиля. По факту начат уголовный процесс.

17 и 18 марта сотрудники 4-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции совместно с сотрудниками подразделения технической поддержки Управления ресурсов и кризисного управления Главного управления полиции порядка задержали группу из четырёх человек, занимавшихся в Риге приобретением, хранением и незаконным сбытом марихуаны и гашиша в крупном размере, вовлекая также несовершеннолетнего.

Один из задержанных, мужчина 1993 года рождения, организовывал торговлю марихуаной и гашишем в Риге — как при личных встречах с клиентами, так и с использованием тайников. Другой мужчина того же года рождения был задержан в месте хранения марихуаны. В лесу под Ригой правоохранители задержали молодого человека 2005 года рождения сразу после того, как он забрал из тайника упаковку с марихуаной.

К сбыту наркотиков был привлечён также несовершеннолетний 2009 года рождения, задачей которого было встречаться с покупателями и передавать им марихуану и гашиш. Он был задержан сразу после того, как попытался вынести из своего жилья в дорожном чемодане и спрятать 1,2 килограмма расфасованной марихуаны, пустые упаковки, вакуумный упаковщик и другие предметы, связанные с фасовкой наркотиков.

В общей сложности в ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли девять килограммов марихуаны, 50 граммов гашиша, 11 671 евро, а также автомобили «VW», «Toyota» и «BMW».

Одному из мужчин 1993 года рождения суд избрал меру пресечения — заключение под стражу с возможностью внесения залога, который был внесён, в связи с чем к нему применены дополнительные меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В отношении несовершеннолетнего 2009 года рождения следователь просил применить меру пресечения в виде заключения под стражу, однако суд отказал. В этом случае также применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Остальным участникам группы — 1993 и 2005 годов рождения — также избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Отмечается, что ранее эти лица не попадали в поле зрения полиции.

Уголовный процесс начат по части третьей статьи 253.1 Уголовного закона — за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических или психотропных веществ с целью сбыта либо их незаконный сбыт, если это совершено организованной группой или в крупном размере, а также за сбыт наркотиков несовершеннолетнему. Кроме того, дело квалифицировано по статье 172 Уголовного закона — за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.