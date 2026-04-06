В Германии озабочены ростом правонарушений на железной дороге 0 163

Дата публикации: 06.04.2026
BB.LV
Силовики демонстрируют присутствие на вокзалах.

Агрессивное поведение в транспорте власти терпеть не намерены.

В земле Саксония-Анхальт объявлены новые меры по борьбе с растущей агрессией в поездах и на вокзалах. Министр инфраструктуры и цифровых дел Лidia Хюскенс заявила, что в последние годы усилились случаи неуважительного поведения, вербальных оскорблений и физических нападений. Власти теперь ужесточают меры безопасности, чтобы защитить как сотрудников, так и пассажиров.

Решение принято по итогам конференции по безопасности, где чиновники договорились усилить взаимодействие и расширить комплекс мер предосторожности. Среди ключевых инициатив — увеличение числа сотрудников службы безопасности и оптимизация распределения персонала. Теперь в большее количество поездов будут выходить сразу несколько работников, включая агентов по обслуживанию пассажиров, контролёров билетов и охранников.

Министр подчеркнула, что агрессивное поведение в транспорте терпеть не намерены. Она отметила необходимость практических решений, таких как цифровой контроль билетов и улучшение подготовки сотрудников. Также предложено оснастить персонал нательных камерами и расширить видеонаблюдение на вокзалах для помощи в раскрытии преступлений.

На эти меры ежегодно будет выделяться дополнительный миллион евро, начиная с 2025 года. Хюскенс добавила, что обеспечение безопасных условий труда критически важно для сохранения привлекательности профессий в транспорте и набора достаточного числа сотрудников.

Несмотря на недавние вызовы, общий уровень безопасности в общественном транспорте Германии остаётся высоким. Новые меры направлены на дальнейшее укрепление безопасности как для работников, так и для пассажиров. Власти заверили, что поездки по Саксонии-Анхальт по-прежнему должны оставаться комфортными и надёжными.

#транспорт #преступность #безопасность #преступления #общественный транспорт #Германия
