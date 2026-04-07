Молодые люди из Бауски попали в серьёзные неприятности после превышения скорости и попытки скрыться от полиции. За рулём находился 19-летний парень, которому теперь придётся зарабатывать, чтобы оплатить штраф в несколько тысяч евро.

В автомобиле BMW 19-летний водитель катал своего ровесника и двоих несовершеннолетних, в компании были и девушки. Нарушение закона началось уже с того, что он сел за руль — на тот момент он был лишён водительских прав в рамках уголовного процесса, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Муниципальные полицейские заметили BMW X5 в Ритаусме, где автомобиль двигался по населённому пункту со скоростью около 85 км/ч. Останавливаться водитель не собирался и начал уходить от преследования. Из Ритаусмы он въехал в Бауску, но вскоре изменил маршрут.

Двигаясь то по середине дороги, то выезжая на встречную полосу, молодой человек доехал до Памуши. Далее последовал посёлок Муса, где видно, как сидящая сзади девушка, вероятно не пристёгнутая, поворачивается и фотографирует автомобиль полиции.

Очевидно, никто из находившихся в машине не воспринимал происходящее всерьёз. С небольших сельских дорог BMW выехал на дорогу Бауска–Узвара, где правоохранители попытались таранить автомобиль. После этого компания свернула направо и выехала в поле, где дорога закончилась у ручья.

Тогда водитель понял, что выхода нет, и остановился — хотя сделать это следовало значительно раньше.

Автомобиль BMW принадлежит сестре, а среди пассажиров находился брат водителя. Всех троих пассажиров доставили в больницу, чтобы проверить, не получили ли они травмы в результате происшествия.

"Если говорить об административном процессе, то начато 10 дел об административных правонарушениях, и сумма штрафов составляет примерно 9 тысяч евро", — отметил начальник муниципальной полиции Баусского края Рейнис Икауниекс.