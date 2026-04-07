Бывший министр Михаил Задорнов в 62 года отсудил честное имя у Америки

Дата публикации: 07.04.2026
Ему нравится жить за океаном.

Финансист обратил внимание на отсутствие связей с правительством своей бывшей страны.

Минфин США исключил из санкционного списка бывшего министра финансов России, экс-руководителя банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте американского ведомства.

США ввели блокирующие санкции в отношении банка «Открытие» в феврале 2022 года, после начала военной операции на Украине. В апреле Задорнов, занимавший на тот момент пост председателя правления финансовой организации, был включен в список подсанкционных лиц. В мае против него также ввела санкции Великобритания. В декабре банкир покинул свою должность.

В августе 2024 года российский экс-министр обратился в окружной суд США по округу Колумбия с иском, в котором оспорил правомерность решения о санкциях. В частности, Задорнов указал, что не мог сразу покинуть банк в связи с наличием пятилетнего контракта и необходимостью завершить необходимые дела.

Он также обратил внимание на отсутствие связей с правительством России и возможностей влиять на действия властей. Задорнов также заявил, что не является ни противником, ни угрозой национальной безопасности США.

Задорнов отмечал, что его бывшие коллеги по «ФК Открытие», как и топ-менеджеры других российских банков, были исключены из санкционных списков после увольнений и подачи соответствующих ходатайств.

Михаил Михайлович Задорнов (род. 4 мая 1963, Москва) — российский экономист и государственный деятель, бывший председатель правления банка «ФК Открытие», министр финансов России в 1997—1999, депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации I—IV созывов. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Почётной грамотой Правительства России.

#США #банки #санкции #финансы #министр финансов #Россия #политика
