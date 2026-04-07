Двое молодых людей с бутылкой водки в руках бродили по парковке торгового центра «Akropole», пока не нашли подходящую жертву, на которую обрушили немотивированную агрессию. Для пострадавшего инцидент закончился визитом в больницу, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Мать пострадавшего, Анастасия, говорит, что ей больно видеть страдания сына, но не менее печалит равнодушие окружающих после произошедшего на улице Латгалес у торгового центра «Akropole». Её сын подвергся жестокому нападению и был серьёзно избит. Всё началось возле входа «С» в торговый центр, где двое подростков начали физическую расправу.

"Они били его сзади ногами, потом, когда сын упал, трясли, держали. Он не знает этих подростков. Потом он мне позвонил, убежал оттуда. Ему было так страшно. Все люди видели, но никто не отреагировал", — рассказывает Анастасия.

Врачи Детской больницы после обследований зафиксировали рассечённую бровь, опухший глаз, повреждённую губу и ушибленную спину.

"Ему сделали компьютерную томографию, рентген. Там всё в порядке, но лицо разбито и выглядит ужасно. Морально ему очень тяжело. Он ребёнок. Я никогда не могла представить, что так могут напасть со спины", — говорит Анастасия.

По словам матери, её сын, вероятно, стал жертвой немотивированной агрессии — нападавшие ничего у него не украли. Скорее всего, оба находились в сильном алкогольном опьянении.

Нападавших можно описать кратко — один был худощавым, другой плотного телосложения. Возможно, сын Анастасии — не единственная их жертва. По её просьбе в магазине изучили записи видеонаблюдения, и оказалось, что эти подростки уже ранее попадали в поле зрения охраны.

"Сотрудник охраны сказал, что это не первый раз. Он их видит, но ничего не может сделать — нужно писать заявление в полицию, и тогда смогут действовать".

Если вы можете помочь установить личности нападавших или были свидетелем произошедшего, Анастасия просит написать ей на электронную почту [email protected] или сообщить в полицию по телефону 110. Накануне она вместе с сыном подала заявление о нападении в отделение полиции.