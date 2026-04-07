С сегодняшнего дня на должность заместителя начальника Государственной полиции, начальника Главного управления криминальной полиции назначен полковник Рейнис Знотиньш, занимавший должности замначальника Главного управления криминальной полиции и управления по поддержке расследований, сообщили в Госполиции.

Как указал начальник Госполиции Армандс Рукс, Знотиньш - профессионал высочайшего уровня, который более 25 лет оттачивал компетенции в сфере деятельности криминальной полиции, зарекомендовав себя и в Латвии, и на международном уровне.

Службу в полиции Знотиньш начал в 1998 году, будучи студентом Латвийской полицейской академии, а после ее окончания работал инспектором криминальной полиции в 30-м полицейском участке Главного управления полиции Риги.

С 2005 года Знотиньш занимал различные должности в Главном управлении криминальной полиции - в управлении по борьбе с организованной преступностью, управлении криминальных расследований и управлении по поддержке расследований.

С 2018 года и до настоящего времени Знотиньш занимал должность заместителя начальника Главного управления криминальной полиции, начальника управления по поддержке расследований. Также он является членом правления "Европола".

Более 12 лет должность начальника криминальной полиции занимал генерал Андрей Гришин, который с 1 января 2026 года вступил в должность начальника налоговой и таможенной полиции.