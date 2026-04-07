За последние пять лет употребление кокаина в Таллинне выросло более чем в три раза; согласно результатам анализа сточных вод, в столице в среднем потребляется около 650 граммов в день, что в денежном выражении за 2023 год составляет около 30 миллионов евро, пишет Postimees.

Если еще в 2020 году самым распространенным наркотиком в сточных водах после каннабиса был амфетамин, то с 2022 года им стал кокаин.

«Всем нравится употреблять кокаин, а некоторым — очень, — сказал Postimees один из дилеров. — Но платить за него нравится не всем», — добавил он, имея в виду цену, которая колеблется в диапазоне 120–150 евро за грамм.

По словам источника, проблем с доступностью кокаина нет, поскольку, помимо автоматизированных продаж, круглосуточно курсируют «таксисты», которые сами доставляют наркотик и зарабатывают на каждом грамме не менее 50 евро. Еще три года назад при покупке через чат-бота в Telegram приходилось использовать криптокошелек, а теперь многим ботам можно платить и через Apple Pay.

Эстония оказалась на вершине европейского рейтинга смертности от наркотиков не из-за самых распространенных здесь каннабиса, кокаина и амфетамина — почти половина этих смертей вызвана синтетическими опиоидами.

В своем недавно опубликованном ежегоднике прокуратура отметила, что в 2023 году практически во всех округах были предъявлены обвинения в обороте как минимум полкилограмма кокаина. «Еще несколько лет назад обвинений в таких объемах были единицы», — констатируется в ежегоднике.

Уголовные производства показывают, что кокаиновый бизнес в Эстонии приобрел масштабный характер: это больше не прерогатива немногочисленных «мулов», вещество перемещается килограммами по всей стране. Совсем недавно одного человека осудили за оборот примерно восьми килограммов кокаина. В рамках другого уголовного дела через приложение Telegram из Чехии в Эстонию, помимо других веществ, было заказано почти три килограмма кокаина.

Поскольку объемы производства в Южной Америке привели к снижению оптовых цен, эстонские преступники могут приобретать в Западной и Южной Европе кокаин высокой степени очистки в два-три раза дешевле, чем раньше.

Дилер, общавшийся с Postimees, также подтвердил, что оптовая цена в последние годы упала.

В ноябре международная организация журналистских расследований OCCRP писала, что многие европейские наркокартели перешли на новую тактику: вместо активных продаж они все чаще складируют кокаин и прячут его в тайниках. Основная причина такого поведения заключается в том, что рынок настолько перенасыщен кокаином, что сокрытие наркотика помогает преступникам управлять образовавшимся излишком и избегать чрезмерного падения рыночных цен. Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) в своем отчете отметил, что падение оптовых цен и высокая степень чистоты вещества способствуют росту потребления во всех возрастных группах.

Хотя кокаин в основном ассоциируется с вечеринками на выходных, исследование сточных вод показывает, что в это время содержание его остатков в воде увеличивается всего вдвое, что указывает на значительное потребление и в будние дни.

Конечно, это не исключает употребления кокаина на вечеринках. Летом 2023 года в Пярну был зафиксирован рекордный для Эстонии суточный объем кокаина в сточных водах: 2582 миллиграмма на 1000 жителей в сутки. Это в два с половиной раза больше, чем средний показатель по Таллинну в том же году (984 миллиграмма на 1000 жителей).

По словам одного из анонимных потребителей, кокаин в основном употребляют с алкоголем: «Если начинаешь нюхать [кокаин] на трезвую голову, появляется тревога, и тебя как будто клинит. Лучше всего делать это, когда уже выпил пару рюмок», — рассказал он.

Однако совместное употребление только усугубляет зависимость: «Если потом какой-нибудь вечер спокойно сидишь дома и выпиваешь пару бокалов пива, сразу начинает чесаться нос, а нейроны в мозгу требуют свое». Это показывает, как мозг ассоциирует кокаин с алкоголем и начинает ожидать дофамин, который высвобождается при употреблении вещества.

«Кокаин — это дорогое хобби. Все друг другу должны, и по утрам приходится вести послетусовочную бухгалтерию: кто сколько наличных выложил, когда ночью снова приезжали «таксисты», — признался источник, по оценке которого реальный объем рынка в Таллинне превышает 30 миллионов евро в год, как показали расчеты Postimees.

По словам потребителя, в последние годы также стал распространяться крэк-кокаин, который некоторые готовят дома для собственного употребления, а не для продажи. «Бьет гораздо сильнее, чем обычный кокаин, но действует не так долго», — отметил он.

Помимо кокаина, растет и употребление других стимуляторов и наркотиков. Концентрация амфетамина в сточных водах Таллинна в прошлом году выросла на 18 процентов.