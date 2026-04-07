В прошедшие четыре пасхальные выходные полиция задержала на дорогах Латвии 55 водителей автомобилей и мотоциклов в состоянии алкогольного опьянения, что на 11 больше, чем в прошлую Пасху, свидетельствует обобщённая агентством ЛЕТА информация Государственной полиции.

Согласно архиву агентства ЛЕТА, в пасхальные выходные во второй половине апреля 2025 года на дорогах Латвии были задержаны 44 пьяных водителя.

В этом году в Страстную пятницу поймали 16 пьяных водителей, в Великую субботу — 13, в первый день Пасхи — 20, а во второй день Пасхи — шесть. Каждый день также фиксировался один водитель, находившийся под воздействием наркотических веществ, свидетельствуют данные полиции.

В последний праздничный день в стране зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий, в четырёх из них пострадали четыре человека, в том числе в Рижском регионе травмы получил велосипедист.

За превышение скорости в понедельник к ответственности привлечены 262 водителя, а также зафиксирован один случай агрессивного вождения, свидетельствует статистика полиции.