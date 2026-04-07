На Пасху в Гулбене был убит мужчина, по подозрению в убийстве задержаны три человека, агентству ЛЕТА сообщила специалист по общественным отношениям Государственной полиции Зане Васкане.

Утром 5 апреля в одной из квартир в Гулбене было обнаружено тело мужчины 1972 года рождения с признаками насильственной смерти — с множественными ножевыми ранениями и другими телесными повреждениями.

Первоначальная информация свидетельствует о том, что накануне вечером в квартире происходило совместное употребление алкогольных напитков.

По факту произошедшего в Государственной полиции начат уголовный процесс по статье об убийстве. Ведётся расследование, уточняются обстоятельства случившегося.

В связи с произошедшим задержаны три человека 1995, 1988 и 1981 годов рождения. В дальнейшем будет решаться вопрос о применении меры пресечения к задержанным.