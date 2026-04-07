Художник Постажс приговорен за сексуальное насилие над детьми к десяти годам тюрьмы 1 822

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.04.2026
LETA
Изображение к статье: Художник Постажс приговорен за сексуальное насилие над детьми к десяти годам тюрьмы

Рижский окружной суд за совершенное более 30 лет назад сексуальное насилие над несовершеннолетними девочками приговорил художника и преподавателя Латвийской художественной академии Петериса Постажса к десяти годам лишения свободы, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Сегодня на заседании суда выступили не только прокурор и защитник, но и четыре потерпевшие. После этого суд заслушал последнее слово обвиняемого и огласил приговор.

Суд решил частично отменить решение Рижского районного суда, согласно которому Постажс ранее был приговорен к трем годам условно, и назначил по отмененной части наказание в виде реального лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев. Окончательное наказание определено путем частичного сложения сроков, к которым приговорен Постажс, в результате чего общий срок заключения составил десять лет.

Также суд взыскал с Постажса в пользу каждой потерпевшей моральную компенсацию в более крупном размере, чем постановил суд первой инстанции.

Приговор может быть обжалован в течение десяти рабочих дней.

Дело Постажса рассматривалось на закрытых заседаниях. Как ранее сообщал балтийский центр исследовательской журналистики "Re:Baltica", суд первой инстанции признал художника виновным в изнасиловании малолетней девочки, совершении развратных действий с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и сексуальных отношениях с лицом, не достигшим 16 лет.

Обвиняемый в суде свою вину отрицал и обжаловал приговор. Прокуратура и потерпевшие также обжаловали постановление суда.

По данным "Re:Baltica", потерпевшими по делу являются несколько женщин, которые утверждают, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны Постажса. Потерпевшие разыскали друг друга и подали заявления в полицию в 2022 году, спустя более 30 лет после случившегося. Среди пострадавших от действий Постажса - внучки его жены и девочки, которых он обучал рисованию.

