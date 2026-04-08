Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил большинство исковых требований актрисы Блейк Лайвли к актеру и режиссеру Джастину Бальдони по делу, связанному со съемками фильма "Все закончится на нас".

Как сообщает Reuters, судья Льюис Лиман отказался рассматривать, в частности, ее обвинения в сексуальных домогательствах, а также ряд других претензий.

При этом суд оставил в силе часть иска. По данным Reuters и AP, Лайвли сможет продолжить разбирательство по обвинению в ответных действиях со стороны продюсерской компании Wayfarer Studios, а также по требованиям о нарушении контракта и содействии ответным действиям. Именно линия о предполагаемой кампании мести после ее жалоб теперь станет центральной в процессе.

В июне 2025 года тот же суд отклонил встречный иск Бальдони и компании Wayfarer Studios против Блейк Лайвли и ее мужа Райана Рейнольдса по обвинениям в клевете и вымогательстве.

Следующее судебное разбирательство по оставшимся требованиям Лайвли назначено на май 2026 года.

В декабре 2024 года актриса Блейк Лайвли подала иск против своего партнера по съемкам в фильме "Все закончится на нас" Джастина Бальдони, обвинив его в сексуальных домогательствах. Бальдони был режиссером картины.

Лайвли утверждала, что попытка навредить ее репутации была предпринята после того, как она и ее муж Райан Рейнольдс заявили о "многократных сексуальных домогательствах и других неприятных проявлениях" со стороны Бальдони и продюсера фильма. По заявлению актрисы, план продюсеров и Бальдони заключался в целенаправленной кампании с целью разрушить ее репутацию, который включал размещение негативных отзывов о Лайвли в социальных сетях, а также статей с критикой актрисы.

Еще во время промо-тура фильма журналисты обратили внимание, что Лайвли и Бальдони не появлялись вместе на публике. Тогда же Лайвли заявила, что Бальдони во время съемок сцен близости целовал ее гораздо дольше, чем требовалось. Он также спрашивал ее, сколько она весит перед сценой, в которой ему нужно было взять ее на руки. В иске также отмечается, что Джастин якобы показывал Блейк фото и видео обнажённых женщин, хвастался своими любовными победами, рассказывал о своей порнозависимости. Актриса утверждает, что Бальдони хотел разрушить ее репутацию из-за разногласий в стратегии продвижения фильма. Якобы она предпочитала сделать акцент на стойкости главной героини, а Бальдони на домашнем насилии, которое та переживает. Разногласия между актерами возникли еще во время съемок. Продюсеры вынуждены были провести оперативное совещание, на котором присутствовал и муж Лайвли Райан Рейнольдс. Актриса просила, чтобы в сценарий не добавляли никаких новых интимных сцен с Бальдони, кроме уже утвержденных.