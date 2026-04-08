Госбезопасность Литвы обвинила российское ГРУ в краже секретных данных с домашних модемов 1 698

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.04.2026
BB.LV
Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы, участвовавший в международной операции под надзором Федерального бюро расследований (ФБР) США, сообщил о нейтрализации сети уязвимых маршрутизаторов. Сеть использовалась кибергруппировкой APT28, связанной с российской военной разведкой (ГРУ), утвреждают литовцы.

„Установлено, что эта группировка систематически использовала уязвимые маршрутизаторы для дома и малого бизнеса (SOHO) по всему миру, изменяя их настройки DNS и перенаправляя интернет-трафик через подконтрольную ей инфраструктуру“, – сообщило ведомство в Facebook в среду.

Спецслужбы разных стран, участвовавшие в расследовании, отмечают, что группировка собирала данные и использовала уязвимые маршрутизаторы по всему миру как минимум с 2024 года.

По данным разведки, это создало условия для проведения атак типа „человек посередине“, позволяющих перехватывать и собирать конфиденциальную информацию: учетные данные, токены аутентификации, содержимое электронной почты и другие данные о просмотре веб-страниц.

„Атаки осуществлялись в широких масштабах: сначала компрометировалось большое количество устройств, а затем отбирались цели, представляющие потенциальную разведывательную ценность, особенно связанные с государственными учреждениями, оборонным сектором и критической инфраструктурой“, – отмечает ДГБ.

ДГБ призывает граждан и организации последовательно повышать кибербезопасность и принимать меры по снижению уязвимости сетевых устройств и риска возможных инцидентов.

Для справки: SOHO модем (от англ. Small Office / Home Office) — это сетевое устройство, предназначенное для обеспечения интернет-соединения в малом офисе (до 10 человек) или домашних условиях.

#Литва #спецслужбы #кибербезопасность
