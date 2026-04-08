В обычно тихой квартире в Иецаве в один из вечеров раздавались крики женщины и звуки ударов.

Большим стало удивление жителей дома, когда на следующее утро они увидели, что из окна той же квартиры выпала 42-летняя женщина. В настоящее время правоохранители задержали одного человека, что позволяет предположить, что падение не было случайностью, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Вспоминая увиденное, жители улицы Спорта в Иецаве неохотно делятся своими ощущениями. Под окнами девятиэтажного дома, напротив детской площадки, погибла одна из жительниц города. События происходили утром, поэтому вокруг уже находились как взрослые, так и дети.

"Когда я подошла, спросила: что случилось? Мне сказали, что женщина выпала с 7-го этажа. Смотрю из своих окон: что там? Не вижу, что она уже за кустами. (DP: Она уже была в зеленой зоне?) Да, да — в зеленой зоне. Уже увидела, что ее накрыли синим мешком. Ужас, правда!" — рассказала жительница дома.

"Прибыв на место происшествия, было установлено, что это женщина 1984 года рождения, которая, к сожалению, от полученных травм скончалась на месте. В Государственной полиции по факту произошедшего начат уголовный процесс, а также задержано одно лицо", — сообщила представитель Государственной полиции Рута Страутниеце.

Хотя в повседневной жизни в квартире, из окна которой выпала женщина, обычно было спокойно и тихо, за день до трагедии соседи заметили нетипичную активность.

"Мы слышали накануне вечером, что там женщина кричала, мужчина что-то бил, и собака лаяла. Мы ходили по этажам и пытались понять, откуда идут эти звуки, но не смогли", — отметила соседка.

Как рассказала жительница дома, женщина обычно не проживала в этом доме — квартира принадлежит ее сожителю. Однако окружающие заметили, что в последнее время у женщины были проблемы с чрезмерным употреблением алкоголя.

"Может, она пришла к матери. В прошлом году я чаще видела их вместе, а в этом — вообще нет. Я шла и смотрю — он ходит по улице и говорит: «Ой, ой, ой — как же так получилось…»", — пересказывает увиденное соседка.

В настоящее время правоохранителям еще предстоит расследовать произошедшее. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.