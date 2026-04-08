Местные жители бросились ловить мальчишек и вызывать пожарных — к моменту прибытия спасателей пламя уже распространилось на значительную площадь, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

"Вы вообще нормальные? Эй, стой! Маленькие ******", — шок и злость жителей Даугавгривы резко контрастировали с радостью и безответственностью подростков. Мальчики подожгли сухую траву и камыш в заболоченной местности, и взрослые поспешили остановить подростков. Вскоре местным удалось поймать ребят.

"Убегать не нужно", — сказал один из местных жителей. На это мальчик ответил: "Я не слышал, я ничего не сделал!" Однако местные заявили: "Ничего, ничего, приедет полиция — разберемся".

Подожженная сухая трава из небольшого дымящегося участка вскоре превратилась в пожар площадью в тысячи квадратных метров. "С ветром он шел дальше, дальше и дальше. Ветер стих — и тогда затухло. А потом снова разгорелось. Приехали пожарные и быстро потушили", — рассказал местный житель Андис.

Командир поста ГПСС в Болдерае Интар Мигланс отметил, что сухая трава горела на площади 5000 квадратных метров — с помощью ручных инструментов и распылителя пожар удалось успешно локализовать.

Местный житель Андис отметил, что на месте было много детей, они находились в нескольких группах, и определить виновных в поджоге в тот момент было сложно. Тем не менее правоохранители сообщают, что по делу подозревается группа тринадцатилетних подростков. До наступления уголовной ответственности им остается еще год, поэтому на этот раз они отделаются мерами воспитательного характера.

Жители Даугавгривы отмечают, что наблюдать, как луг охвачен огнем, — как из окон, так и во время прогулок — это уже "ежегодная традиция". Андис говорит: "Мне кажется, им просто нечем заняться".

Пожарные из Болдераи также указывают, что выезд на тушение камышей в Даугавгриве — гарантированная работа каждую весну. Однако, как там, так и по всей Латвии в этом году масштабы пожаров сухой травы вызывают у спасателей тревогу.

"В прошлом году было 956 таких пожаров, сейчас уже 606. Их распространению способствуют погодные условия. В одном месте готовимся к наводнениям, в другом — поджигают сухую траву", — отметил Мигланс.

Пожарные также напоминают, что умышленное поджигание сухой травы может обойтись очень дорого: штраф для физических лиц составляет от 280 до 700 евро, а для юридических — от 1400 до 4300 евро.