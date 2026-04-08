За сутенерство в Риге задержаны четверо: они вербовали в том числе несовершеннолетних

Дата публикации: 08.04.2026
В конце февраля этого года сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Главного управления криминальной полиции Государственной полиции в Риге задержали четырех человек по подозрению в торговле людьми и сутенерстве, совершенных организованной группой, вербовавшей женщин, в том числе несовершеннолетнюю, для оказания сексуальных услуг за вознаграждение. Преступная группа организовывала деятельность женщин, привлечение клиентов и забирала большую часть заработанных средств.

В декабре 2025 года в Государственной полиции был начат уголовный процесс по части второй статьи 154.¹ Уголовного закона (о торговле людьми, если она совершена в отношении несовершеннолетнего или группой лиц по предварительному сговору), а в январе 2026 года он дополнительно квалифицирован по части третьей статьи 165 Уголовного закона (об использовании в корыстных целях лица, занимающегося проституцией, если это совершено организованной группой или в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

В ходе досудебного расследования установлено, что в период, который еще уточняется, но не позднее чем с августа 2025 года по 24 февраля 2026 года, в Риге действовала организованная преступная группа из четырех человек. Она занималась сутенерством и вербовкой женщин для оказания сексуальных услуг за плату.

Согласно полученной в ходе расследования информации, под руководством группы действовали около пяти женщин, в том числе одна несовершеннолетняя. Участники группы обеспечивали их жильем для оказания сексуальных услуг, а также организовывали размещение объявлений на интернет-сайтах.

Для связи с клиентами использовались указанные в объявлениях номера телефонов — общение происходило через интернет-приложения, где согласовывались условия услуг и размер оплаты. При необходимости организовывались выезды к клиентам, а также обеспечивалась их безопасность.

Установлено, что организованная группа оставляла себе около 70% заработанных средств, регулярно — почти каждый вечер — собирая деньги, заработанные за день.

Сексуальные услуги оказывались в краткосрочно арендуемых квартирах, расходы на которые покрывали сутенеры. Чтобы избежать разоблачения, участники группы регулярно меняли места проживания и не задерживались в них надолго.

24 февраля 2026 года сотрудники задержали четырех человек, родившихся в 1991, 1998, 2001 и 2004 годах. В отношении трех подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного — меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке.

#криминал #несовершеннолетние #торговля людьми
