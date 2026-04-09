Анкара требует от союзницы по НАТО выдать 12 своих граждан 0 199

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.04.2026
BB.LV
Подписка на газету фигурировала как доказательство членства в террористической организации в турецком запросе об экстрадиции, направленном Финляндии.

Исследователь называет действия Турции "охотой на ведьм".

Турция основывает свои запросы об экстрадиции на обвинениях в преступлениях. Однако, по данным документов, изученных Yle, большинство запросов выглядят политически мотивированными.

Турция все чаще требует от Финляндии выдачи диссидентов. Редакция журналистских расследований Yle МОТ получила решения Министерства юстиции по запросам о выдаче.

Турция обосновывает запросы терроризмом, но, судя по документам, доказательства шаткие. Даже подписка на определенную газету может считаться уликой.

Большая часть запросов касается движения Гюлена, которое Анкара обвиняет в попытке переворота 10 лет назад.

В прошлом году Финляндия получила от Турции 12 запросов о выдаче, годом ранее – семь, в 2023 году – пять, а в 2022 году – четыре.

По мнению исследователя Институт международных отношений Тони Аларанта, за ростом может стоять соглашение, которое заключили во время подачи заявки в НАТО. При вступлении в НАТО в 2022 году Финляндия и Швеция обещали Турции усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом.

– Турция направляет такие запросы уже давно. В ходе процесса вступления в НАТО Финляндия обязалась усилить сотрудничество с Турцией в борьбе с терроризмом. Возможно, Анкара решила после этого проверить, как финские власти реагируют на запросы о выдаче.

– Она часто направлена против обычных людей и также против критиков правительства Эрдогана, которые не имеют никакого отношения к движению Гюлена. Это удобный предлог для подавления любой критики власти.

Такие запросы об экстрадиции получила Финляндия MOT получил в министерстве юстиции все запросы об экстрадиции и решения по ним за 2024–2025 годы.

Только один из них удовлетворили – Финляндия выдала уругвайца, подозреваемого в сексуальном преступлении против несовершеннолетнего.

Финляндия отклоняет запросы об экстрадиции, если преступление совершено на ее территории, считается незначительным по финскому законодательству или вообще не является преступлением.

#НАТО #терроризм #права человека #Финляндия #Турция #суд #демократия #политика
