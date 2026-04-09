Рижскому апелляционному суду предстоит повторно рассмотреть уголовное дело, в котором мужчина похитил электронные коммуникационные кабели из подземного канализационного колодца, сообщили агентству LETA в Верховном суде.

Верховный суд отменил решение Рижского апелляционного суда, которым мужчине за совершённое преступление было назначено наказание в виде одного года и трёх месяцев лишения свободы.

Из материалов дела следует, что мужчина открыл два канализационных колодца, перерезал находящиеся под землёй кабели связи, затем извлёк их и перенёс к забору на противоположной стороне улицы.

Рижский городской суд ранее признал, что этими действиями мужчина совершил хищение чужого движимого имущества из места его постоянного хранения и признал его виновным в краже из хранилища, назначив тюремное наказание.

Рассмотрев апелляционную жалобу защитника, Рижский апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Позднее защитник подал кассационную жалобу, попросив полностью отменить решение апелляционной инстанции.

Верховный суд признал, что апелляционный суд обоснованно квалифицировал кражу как завершённую, поскольку мужчина получил фактический контроль над имуществом, и отказ от совершённого преступления на этой стадии уже невозможен.

В то же время Верховный суд указал, что апелляционный суд ошибочно признал произошедшее кражей из хранилища, поскольку канализационный колодец следует считать инженерным сооружением, являющимся частью единой инфраструктурной системы вместе с проложенными в нём кабелями. Такие кабели не предназначены для эксплуатации отдельно, а потому не могут рассматриваться как имущество, находящееся в хранилище.

Суд также отметил противоречия в решении апелляционной инстанции относительно стоимости похищенного имущества — было признано доказанным похищение кабеля определённой длины, однако его стоимость определялась на основании сметы расходов потерпевшего и показаний свидетеля, в которых фигурировала иная длина кабеля.

Учитывая эти обстоятельства, Верховный суд отменил решение апелляционного суда, указав на несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела и недостаточную обоснованность оценки стоимости кабелей.