4 апреля, патрулируя центральный район, сотрудники Рижской муниципальной полиции заметили лежащего на пешеходном переходе мужчину без сознания и незамедлительно решили выяснить обстоятельства произошедшего.

Опросив прохожих, правоохранители установили, что мужчина только что упал, и очевидцы уже сообщили о случившемся в службы помощи.

Ожидая прибытия медиков, полицейские заметили, что у мужчины замедляется пульс, меняется цвет лица и прекращается дыхание, поэтому они немедленно начали проводить сердечно-лёгочную реанимацию, в результате чего дыхание восстановилось. Спустя короткое время дыхание снова остановилось, и сотрудники продолжили реанимационные мероприятия до прибытия медиков.

После прибытия Службы неотложной медицинской помощи состояние мужчины было стабилизировано, и он был доставлен в медицинское учреждение.