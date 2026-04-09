Получены печальные новости о парне, который вышел из ночного клуба в Елгаве и пропал без вести

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Получены печальные новости о парне, который вышел из ночного клуба в Елгаве и пропал без вести
ФОТО: скриншот видео TV3

О судьбе пропавшего без вести Густава Ариса сообщалось уже три недели назад — молодой человек ранним утром вышел из ночного клуба в Елгаве и исчез на улицах города.

В среду полиция сообщила трагические новости — Густав найден мёртвым, рассказала передача Degpunktā (TV3).

Обстоятельства обнаружения, в том числе есть ли подозрения на преступление, правоохранительные органы пока не комментируют. Семья также остаётся в неведении.

"Сейчас мы ждём заключения экспертизы, но его нашли у реки. Мы пока не знаем, что и как… Сначала его опознали по всем тем признакам — сумке, часам, телефонам. Сразу провели небольшую экспертизу, чтобы убедиться, затем подтвердили, что это он, и теперь будут проводить более глубокую проверку, чтобы выяснить, что произошло", — рассказала двоюродная сестра Густава Диана.

#полиция #трагедия #семья #новости
