Гражданин Таджикистана и России, который в марте на пограничном пункте Терехово на автомобиле «Lexus» пытался скрыться от латвийских правоохранителей, объяснил в Латгальском районном суде свои действия попыткой избежать принудительной мобилизации на войну России против Украины и был оправдан, пишет LETA со ссылкой на «Latvijas Avīze».

Как ранее сообщало агентство LETA, 19 марта на пункте пограничного контроля Терехово мужчина на «Lexus» на высокой скорости, повредив два шлагбаума, незаконно пересёк государственную границу и скрылся от латвийских правоохранителей, однако вскоре был задержан. Пограничники начали несколько административных дел и уголовное производство за умышленное незаконное пересечение внешней границы с использованием транспортного средства.

По данным «Latvijas Avīze», происходящее на латвийской стороне было зафиксировано на видеокамеру, закреплённую на форме пограничника. Увидев белый «Lexus», сотрудник взял устройство для остановки транспорта — так называемого «ежа», встал перед автомобилем нарушителя, предупредил, что будет стрелять, и потребовал заглушить двигатель.

Водитель остался за рулём и через открытое окно кричал, что в России его «обманули». Пока пограничник пытался установить «ежа», водитель объехал его справа и продолжил движение в сторону Лудзы.

Как сообщала Государственная пограничная охрана, начались поиски беглеца с привлечением авиации и при сотрудничестве с Государственной полицией. Вскоре водитель был задержан в Иснаудской волости Лудзенского края.

Выяснилось, что беглец — таджик по имени Дилшод, имеющий гражданство как Таджикистана, так и России, а также вид на жительство в Литве. Он постоянно проживает в Литве и работает водителем грузовика на международных маршрутах по Европейскому союзу.

В суде Дилшод рассказал, что в Таджикистане у него четверо малолетних детей, жена и родители, которым он ежемесячно отправляет около 2000–2500 евро. Во время недавнего Рамадана он поехал к семье на своём электромобиле «Lexus». На обратном пути, уже почти добравшись до стран Балтии, перед въездом в Латвию он должен был пройти контроль на российской стороне, где и возникли проблемы.

На пограничном пункте его личность привлекла внимание сотрудников безопасности. Несмотря на предъявленный таджикский паспорт, они поинтересовались, есть ли у него российский паспорт. Мужчина подтвердил, что есть, но с собой его не было. Сотрудники заявили, что документ должен быть при нём, и сообщили о штрафе. Ему дали на подпись несколько документов, однако он заметил, что подписывает контракт на отправку воевать против Украины в составе российской армии.

Осознав ситуацию, Дилшод застал российских пограничников врасплох и на автомобиле начал бегство в сторону Латвии. Даже после пересечения границы он сразу не остановился, опасаясь, что его могут выдать обратно. При этом далеко он не уезжал — в его смартфоне нашли доказательства того, что он сам искал адрес полицейского участка в Лудзе. Увидев встречный полицейский автомобиль, он подал сигнал фарами, показывая, что ждёт именно их.

Таким образом, в суде мужчина объяснил свои действия крайней необходимостью и отсутствием иных мотивов.

Несмотря на то, что прокурор Лига Гедусе просила признать его виновным в умышленном незаконном пересечении границы с использованием транспортного средства и назначить наказание в виде четырёх месяцев лишения свободы, судья Даугавпилсского суда Владимир Исаев полностью оправдал мужчину, пишет «Latvijas Avīze». Приговор ещё может быть обжалован.