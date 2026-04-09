22 марта полиция получила вызов в Слоку. Владелица собаки сообщила, что другой житель на улице заколол её собаку породы немецкая овчарка.

Собранная полицией информация свидетельствует, что собака женщины, находясь во дворе дома, выбежала за ограждение, заметив собаку соседа, которая находилась без поводка рядом с хозяином.

Собака женщины напала на более маленькую собаку. Оба соседа разняли животных, и, учитывая, что немецкая овчарка крупнее, хозяйка привязала её к столбу, тем самым устранив дальнейшую угрозу.

Несмотря на то, что оба пса успокоились, владелец меньшей собаки забежал в дом, взял нож и, вернувшись к привязанной немецкой овчарке, несколько раз ударил её ножом. От полученных ранений собака скончалась на месте.

"Сосед забежал в комнату, выбежал обратно и увидел, что моя собака привязана к столбу. Он взял и трижды ударил её ножом — у меня на глазах! Я сразу вызвала полицию. Сначала думала, что собаку ещё можно спасти, но мне сказали, что она уже холодная. Три дня после этого я не могла говорить. После случившегося я постепенно начала снова разговаривать. Потом плакала, эмоции брали верх, - рассказала в интервью ТВ3 хозяйка пса Дайна. - Моя собака лаяла. Ну и что? Собака соседа тоже начала лаять. В итоге сосед выбежал на улицу — и в один момент всё произошло. Заколол как свинью, извините! Сначала ударил два раза в рёбра, и один удар был в пасть. В тот момент, находясь в шоке и думая, что моя собака ещё жива и её можно спасти, я сказала ей: «Неро, идём обратно во двор!». Неро только лёг сначала на один бок, потом на другой — и всё. Такой сценарий я не пожелаю никому!"

Правоохранители собрали достаточные доказательства по делу и 30 марта направили уголовное дело в порядке ускоренного процесса в прокуратуру Пригородного района Риги для начала уголовного преследования в отношении мужчины 1953 года рождения.

Уголовный закон за жестокое обращение с животным, повлёкшее его гибель, предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, пробационный надзор, а также запрет на содержание определённых или всех видов животных сроком до пяти лет.