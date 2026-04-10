Прокуратура договорилась о назначении наказания в виде пяти месяцев лишения свободы с гражданкой Молдовы, обвиняемой в том, что в августе прошлого года в Кенгарагсе она оставила на улице младенца.

Прокуратура сообщила, что 19 августа 2025 года женщина родила ребенка дома в ванной комнате и не уведомила об этом Службу неотложной медицинской помощи.

После этого она завернула младенца в одеяло, вынесла его из квартиры и оставила на дорожке между частными домами в Риге на улице Фестивала. Позже ребенка заметил один из жителей дома, который занес его в помещение, чтобы согреть, и вызвал медиков и Государственную полицию.

При принятии решения о привлечении к уголовной ответственности прокурор квалифицировал преступление по статье уголовного закона об умышленном оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и не способного самостоятельно защитить себя по малолетству и беспомощности.

Прокурор установил, что у женщины не было намерения убить ребенка. Об этом свидетельствует не только субъективное отношение матери к произошедшему, но и объективные обстоятельства совершенного деяния.

Во-первых, ребенок был завернут в одеяло, что указывает на желание матери как можно дольше сохранить нормальную температуру тела младенца. Во-вторых, ребенок был оставлен у забора частного дома, что свидетельствует о намерении оставить его в месте и при условиях, где его могли бы быстро обнаружить прохожие или жители ближайших домов, как это и произошло.

В то же время, согласно нормам закона о защите прав ребенка, мать была обязана заботиться о новорожденном, однако вместо этого она оставила его без помощи на улице, тем самым подвергнув жизнь ребенка опасности.

Оценив тяжесть, характер и вред совершенного преступления, личность обвиняемой, а также то, что женщина полностью признала свою вину и воспользовалась предусмотренным законом правом на сотрудничество, прокурор заключил с ней соглашение о признании вины и наказании, которое должен утвердить суд.

Согласно достигнутому соглашению прокурор просит суд назначить обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на пять месяцев и 15 дней. По мнению прокурора, выбранное наказание является соразмерным и соответствующим, а также может служить предупреждением для других.

Ранее сообщалось, что ребенок передан под опеку приемной семьи.