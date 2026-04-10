"Около водоема, расположенного вблизи Алтуфьевского шоссе в городе Москве, обнаружено тело мужчины в чемодане с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений", — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство), назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская и дактилоскопическая. Ведется поиск предполагаемого преступника для его задержания.

По данным масс-медиа, синий чемодан с трупом обнаружила женщина во время прогулки по Лианозовскому лесопитомнику. Чемодан был обернут пищевой пленкой, пишут медиа. Тело положили внутрь чемодана прямо в одежде.

По информации СМИ, погибший — предположительно, выходец из Средней Азии.

«Но вообще пока в этом деле сплошь загадки», — отмечают эксперты.

Сходное преступление имело место в подмосковном Красногорске: рядом с жилым домом нашли расчлененное тело 35-летней женщины. По данным следствия, у нее возник бытовой конфликт с сожителем 1994 года рождения. Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, убил женщину и вынес ее тело в двух чемоданах к мусорным бакам, после чего покончил с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве.