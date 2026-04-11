В Кандаве на деревообрабатывающем предприятии пожар вчера охватил площадь около 300 квадратных метров.

Как местные жители, так и пожарные считают, что быстрому распространению огня способствовал сильный ветер, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

С воющими сиренами на место происшествия прибыли пожарные из семи городов и поселков Курземе и Земгале. Там на значительной площади загорелась крыша здания, и спасателям пришлось приложить немало усилий, чтобы справиться с огнем.

Командир поста ГПСС в Кандаве Гатис Целмс рассказал:

"Горела крыша здания — на площади 300 квадратных метров. Это был пожар повышенной опасности, и чтобы безопасно проводить работы по тушению, пожарные работали в дыхательных аппаратах".

Пока велись работы по тушению, местные жители собрались поблизости и наблюдали за происходящим.

По словам жителей Кандавы, сначала на крыше здания был виден лишь небольшой дым, однако ветер быстро превратил его в масштабный пожар.

"Я сидела на втором этаже и подумала — когда ветер, обычно песок летит. Но нет, что-то подозрительное. Смотрю — и все! Очень сильно горело", — рассказала местная жительница.

Другие очевидцы отмечают, что сначала видели только дымящуюся крышу, но вскоре на место начали съезжаться все экстренные службы.

Помимо сильного ветра, пожарным пришлось учитывать и опасность внутри здания — находящиеся там материалы могли способствовать распространению огня.

Гатис Целмс: "(DP: Были ли в здании древесные материалы, которые усложняли тушение?) Древесина, находившаяся в производственном здании, была спасена — при тушении ее одновременно проливали водой изнутри".

Крышу и само здание удалось спасти после почти семичасовой борьбы с огнем. К счастью, обошлось без жертв — все работники вовремя заметили пожар и успели эвакуироваться.

Владелец предприятия Нормунд отметил, что, вероятно, причиной возгорания стала искра, раздутая ветром.

"От ветра — искра… Ее задуло, и ветер сделал свое дело. (DP: Там что-то топили?) Из котельной. Сейчас мы вместе разбираемся, смотрим. Связались со страховщиками, также с пожарными-спасателями. (DP: Ущерб большой или можно восстановить?) Конечно, все можно восстановить. Главное, что нет пострадавших! Вещи — это вещи, все будет хорошо!"