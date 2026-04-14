За сутки было совершено 57 попыток нелегального пересечения границы 1 338

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.04.2026
LETA
За минувшие сутки Государственная пограничная охрана (ГПО) предотвратила 57 попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству ЛЕТА в ГПО.

В общей сложности в этом году предотвращено 958 попыток незаконного пересечения границы.

В прошлом году ГПО предотвратила 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы, тогда как 2024 году было предотвращено 5388 попыток.

В связи с продолжающимся потоком нелегальных мигрантов из Беларуси правительство продлило режим усиленного контроля на латвийско-белорусской границе до 30 июня 2026 года. Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и волостях Краславского края, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

#граница #Латвия #миграция #безопасность #Беларусь #мигранты
Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
