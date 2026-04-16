В Госканцелярии признались, что оплатили жене и дочке Кариньша пребывание в VIP-зале

Дата публикации: 16.04.2026
В Государственной канцелярии ЛР подтвердили, что учреждение получило и оплатило счёт за использование VIP-зон аэропортов супругой и дочерью тогдашнего премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша.

Перелёты в США и обратно проходили через два разных аэропорта, и VIP-зонами семья Кариньша пользовалась в обоих.

Согласно правилам Кабинета министров о порядке возмещения расходов, связанных с командировками, если по приглашению необходимо прибыть за границу вместе с супругом или супругой, государство компенсирует расходы на супруга.

При этом возмещение расходов на детей данными правилами не предусмотрено.

Бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в интервью Латвийскому телевидению рассказал, что изначально пытались покрыть расходы на пребывание дочери Кариньша в VIP-зале за счёт государства, однако в этом было отказано.

В итоге сумма в 647 евро за использование VIP-зон семейством Кариньшей впоследствии была удержана из зарплат самого Кариньша и двух сотрудников его бюро, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

#аэропорт #интервью #Латвия #коррупция
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
