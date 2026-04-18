Фонд природы Эстонии (ELF) сообщил о начале массовой миграции земноводных по всей стране. Во второй половине этой недели передвижение лягушек и жаб достигло своего пика.

Самый активный период передвижения земноводных приходится на ночные часы - с 22:00 до 03:00.

В теплую и дождливую погоду лягушки могут массово выходить на дороги и днем. Организаторы кампании "Лягушки на дороге" призывают водителей – местных и иностранных – по возможности выбирать альтернативные маршруты в объезд мест миграции или значительно снижать скорость, сообщает в субботу ELF.

"В последние ночи миграция стала по-настоящему массовой. В движение включились и жабы. Они передвигаются медленно, фактически шагая, поэтому риск их гибели под колесами особенно велик", - пояснила руководитель кампании Биргит Пурга.

На многих участках дорог сейчас работают волонтеры, которые вручную переносят земноводных через опасные зоны.

Специалисты отмечают, что до возраста размножения в природе доживает лишь около 3% земноводных. Массовая гибель взрослых особей на дорогах наносит непоправимый удар по популяции.

Кампания проводится с 2012 года. За это время усилиями добровольцев было спасено 265 253 особи. Этой весной активный период миграции продлится еще несколько недель.